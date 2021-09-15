Донецкий "Шахтер" сыграет против команды Юрия Вернидуба.

Донецкий "Шахтер" 15 сентября стартует на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" в Тирасполе сыграют против "Шерифа".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шериф" - "Шахтер".

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Начало встречи - в 19.45.

"Шериф"

"Шериф", который возглавляет Юрий Вернидуб, сотворил настоящую сенсацию, пробившись в групповой этап ЛЧ. "Шериф" стал первым молдавским клубом, который сыграет в группе главного клубного турнира Европы.

Для этого команде украинского тренера пришлось пройти четыре раунда квалификации. Причем "Шериф" не проиграл ни разу. Команда выбила из борьбы албанскую "Теуту" (4:0 и 1:0), армянский "Алашкерт" (1:0 и 3:1), сербскую "Црвену Звезду" (1:1 и 1:0) и хорватское "Динамо" (3:0 и 0:0).

В чемпионате Молдовы у "Шерифа", который может похвастаться более чем двадцатью легионерами в составе, четыре победы в пяти матчах. Перед встречей с "Шахтером" "Шериф" одолел "Петрокуб" со счетом 2:0.

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"Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, как и Юрий Вернидуб, впервые сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. А "горняки" сыграют в группе ЛЧ уже в 16-й раз в истории.

Для того, чтобы туда попасть, "Шахтеру" пришлось пройти два отборочных раунда. Сперва "горняки" дважды обыграли бельгийский "Генк" (2:1 и 2:1), а затем прошли французский "Монако" (1:0 и 2:2 в овертайме).

Как и его соперник, "Шахтер" также может похвастаться серией без поражений - она насчитывает семь матчей. Перед встречей с "Шерифом" "горняки" обыграли "Днепр-1" со счетом 2:0.

Кто не сыграет?

"Шахтеру" не сможет помочь один из лидеров команды Манор Соломон - израильтянин не выйдет на поле из-за религиозного праздника. Также у "горняков" травмирован основной вратарь Анатолий Трубин. А Жуниор Мораес уже давно находится в лазарете.

Ориентировочные составы

"Шериф": Атанасиадис, Фернандо, Арбодела, Дуланто, Кристиано, Аддо, Траоре, Тилль, Кастаньеда, Колосов, Янсане

"Шахтер": Пятов, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Педриньо, Мудрик, Тете, Траоре

Слова перед матчем

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб:

"Будем сражаться. Понятно, что группа сложная. У нас соперники такие: "Реал", "Интер", да и "Шахтер" постоянно там играет и выходит из группы. Я понимаю, что нам отведена роль аутсайдера, но я с этим не согласен. Хочу достучаться до ребят, чтобы они тоже это понимали. Пусть мы не такие, как эти клубы, но мы должны выходить и показать свое лицо, показать свой характер".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"У "Шерифа" много скоростных футболистов, они любят играть в высоком ритме. Мы очень уважаем эту команду, они квалифицировались в группу ЛЧ, как и мы. Мы готовы выиграть этот матч, потому что для нас это очень важный матч. Не думаю, что нужно сильно мотивировать футболистов. Они прекрасно знают, что в таких играх нужно самим найти себе мотивацию".

Арбитр

Главным арбитром матча назначен турецкий рефери Дениз Айтекин.

Автор: Антон Дударь