"Шахтер" начнет свой путь на групповом этапе ЛЧ выездным матчем.

15 сентября донецкий "Шахтер" стартует на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" в Тирасполе сыграют против "Шерифа", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шериф - Шахтер.

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом этого матча.

Так, на победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,88, на ничью - 3,60, а на победу "Шерифа" - 4,40.

На то, что "Шахтер" не проиграет в гостях, дается коэффициент 1,23, а на то, что молдавский клуб сможет набрать очки - 1,98.

Шериф - Шахтер: перед матчем

Матч "Шериф" - "Шахтер" начнется в 19.45.

Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ, "Шахтер" преодолел два раунда квалификации. "Горняки" прошли бельгийский "Генк" и французский "Монако".

"Шериф" в квалификации выбил из борьбы албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо". Команда Юрия Вернидуба стала первым молдавским клубом, который сыграет в групповом этапе ЛЧ.

Молдавский клуб на данный момент не проигрывает в 12 матчах во всех турнирах. Перед встречей с "Шахтером" "Шериф" со счетом 2:0 обыграл "Петрокуб" в чемпионате Молдовы.

"Шахтер" не проигрывает в семи матчах подряд. "Горняки" на выходных обыграли "Днепр-1" в УПЛ со счетом 2:0.

Рассудит встречу молдавского и украинского клубов рефери из Турции.

Автор: Антон Дударь