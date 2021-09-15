Украинский клуб стартует на групповом этапе ЛЧ матчем против команды украинского тренера.

25 сентября в Тирасполе пройдет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся "Шериф" и "Шахтер".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шериф" - "Шахтер".

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Начало встречи - в 19.45.

"Шахтер" и "Шериф", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, попали в одну группу с "Реалом" и "Интером".

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Судить поединок будет турецкий рефери Дениз Айтекин.

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Шериф - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

"Шахтеру" в этом матче из-за религиозного праздника не поможет Манор Соломон. А в лазарете команды находятся Анатолий Трубин и Жуниор Мораес.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Мы готовы. Поединок с "Шерифом" очень важен, и я не думаю, что футболистов нужно сильно мотивировать, потому что они прекрасно знают, что сами должны быть хорошо мотивированы. Не нужно думать, фавориты мы или нет, нужно просто быть очень сконцентрированными на матче, играть с нашим качеством и уважать соперника".

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб:

"Шахтер" готовился к Лиге чемпионов, "Шахтер" сделал достаточно серьезные приобретения, что говорит о серьезных намерениях. Будет очень непросто и нелегко играть. Я даже для интереса посмотрел несколько игр "Сассуоло" того чемпионата. Мне очень интересно было, потому что много лестных слов в сторону Де Дзерби".

"Шахтер" прилетел в Молдову накануне.

Друг против друга "Шахтер" и "Шериф" ранее играли в квалификации ЛЧ 2003-2004. Матч в Молдове тогда завершился со счетом 0:0, а дома "Шахтер" выиграл 2:0.

"Горняки" стартуют в группе ЛЧ в 16-й раз в истории, а "Шериф" - первый молдавский клуб, который сыграет на этом этапе.

Автор: Артем Будрин