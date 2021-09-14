"Горняки" готовятся к старту в евроосени.

Донецкий "Шахтер" 15 сентября проведет первый тур группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют на выезде против молдавского "Шерифа".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шериф - Шахтер.

Шериф - Шахтер: где смотреть матч

Противостояние молдавского и украинского клубов в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало матча - в 19.45.

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Шериф - Шахтер: перед матчем

Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ, "Шахтер" преодолел два раунда квалификации. "Горняки" прошли бельгийский "Генк" и французский "Монако".

"Шериф" в квалификации выбил из борьбы албанскую "Теуту", армянский" Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо". Команда Юрия Вернидуба стала первым молдавским клубом, который сыграет в групповом этапе ЛЧ.

Молдавский клуб на данный момент не проигрывает в 12 матчах во всех турнирах. Перед встречей с "Шахтером" "Шериф" со счетом 2:0 обыграл "Петрокуб" в чемпионате Молдовы.

"Шахтер" не проигрывает в семи матчах подряд. "Горняки" на выходных обыграли "Днепр-1" в УПЛ со счетом 2:0.

Рассудит встречу молдавского и украинского клубов рефери из Турции.

Автор: Артем Будрин