Педриньо дважды забил за Шахтер в этом сезоне / фото ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" 15 сентября проведет первый тур группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" сыграют на выезде против молдавского "Шерифа".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шериф - Шахтер.
Шериф - Шахтер: где смотреть матч
Противостояние молдавского и украинского клубов в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".
Начало матча - в 19.45.
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Шериф - Шахтер: перед матчем
- Чтобы попасть в групповой этап ЛЧ, "Шахтер" преодолел два раунда квалификации. "Горняки" прошли бельгийский "Генк" и французский "Монако".
- "Шериф" в квалификации выбил из борьбы албанскую "Теуту", армянский" Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо". Команда Юрия Вернидуба стала первым молдавским клубом, который сыграет в групповом этапе ЛЧ.
- Молдавский клуб на данный момент не проигрывает в 12 матчах во всех турнирах. Перед встречей с "Шахтером" "Шериф" со счетом 2:0 обыграл "Петрокуб" в чемпионате Молдовы.
- "Шахтер" не проигрывает в семи матчах подряд. "Горняки" на выходных обыграли "Днепр-1" в УПЛ со счетом 2:0.
- Рассудит встречу молдавского и украинского клубов рефери из Турции.