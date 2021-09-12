Манор Соломон не поможет "горнякам" в поединке против "Шерифа".

Вингер "Шахтера" Манор Соломон пропустит первый тур Лиги чемпионов 2021/22. Атакующий полузащитник сборной Израиля не поможет донецкому клубу в выездном матче против молдавского "Шерифа".

Об этом сообщает Ynet.

22-летний Соломон из-за религиозных мотивов пропустит поединок с "Шерифом". Дело в том, что 15 и 16 сентября будет отмечаться религиозный праздник Йом Кипур. Евреям нельзя есть, пить и работать в этот праздник.

С иврита Йом Кипур переводится как День очищения, День искупления или Судный день. Это одна из основных дат еврейского календаря. Именно в этот день Моисей получил на горе Синай вторые Скрижали Завета.

"Шахтер" сыграет против "Шерифа" как раз 15 сентября в 20:00. В прошлом году Соломон по этой же причине пропустил игру УПЛ против "Олимпика".

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Манор Соломон в "Шахтере": главное

Соломон перешел в "Шахтер" из "Маккаби" Петах-Тиква в январе 2019 года.

Израильтянин в прошлом сезоне провел за "горняков" 23 матча в рамках УПЛ, забил девять голов и отдал один ассист. Также Соломон дважды забил в Лиге чемпионов в ворота мадридского "Реала".

Контракт Соломона с дончанами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Автор: Артем Будрин