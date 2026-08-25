В WBO раскрыли правду, где сейчас живёт Ломаченко

Президент WBO отреагировал на информацию о том, что следующим соперником украинца станет Чарли Суарес.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно "засветился" в рясе в храме УПЦ МП, проживает и тренируется в Пуэрто-Рико. Об этом рассказал президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери в комментарии LuckyPunch.

"Я могу подтвердить, что в настоящее время он проживает в Пуэрто-Рико и регулярно посещает местный боксерский зал, где тренируется и поддерживает физическую форму. Василий сам сообщил WBO о своей заинтересованности и готовности посетить мероприятие для детей и встретиться там с Абдуллой (Мейсоном - ред.). Присутствие Ломы - это действительно выдающееся событие и большой источник вдохновения для всех участников", - сказал Оливери.

Также он прокомментировал информацию о том, что следующим соперником украинца станет Чарли Суарес - первый номер рейтинга WBO во втором полулегком весе.

Видео дня

"Есть разные сообщения о возможном бою Лома - Суарес, однако пока ничего официального или подтвержденного нет. Пока это лишь предположения. Обязательным претендентом на пояс чемпиона мира во втором полулегком весе уже является Чарли Суарес", - добавил Оливери.

Новости бокса

Недавно украинец Александр Хижняк завоевал свой первый чемпионский титул в профессиональном боксе - стал чемпионом WBA Gold. Олимпийский чемпион (3-0, 2 КО) провел третий профессиональный поединок против аргентинца Дурвала Элиаса Паласио (16-5, 12 КО).

Вас также могут заинтересовать новости: