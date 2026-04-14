Ломаченко 'засветился' в рясе в храме УПЦ МП (видео)

Участие боксера в службе в храме УПЦ МП вызвало волну критики и новые дискуссии в украинском обществе.

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко стал фигурантом новой волны обсуждений после появления на пасхальной службе в храме, связанном с УПЦ МП, в Белгород-Днестровском, что в Одесской области.

Как пишет "Главком", спортсмен не просто посетил богослужение, но и присоединился к нему – на обнародованном видео видно, как он в церковном облачении помогает священнику и несет кропильницу со святой водой.

Появление Ломаченко на службе вызвало острую реакцию в украинском сегменте соцсетей. Часть пользователей раскритиковала его участие в богослужении структуры, которую связывают с влиянием России.

В то же время другие призывали не политизировать религиозные вопросы и отмечали, что это личное дело спортсмена.

Ломаченко в центре внимания – последние новости

Напомним, что Ломаченко завершил профессиональную карьеру летом 2025 года. С тех пор он редко появляется на публике, однако каждое его появление вызывает значительный резонанс.

Ранее Василий Ломаченко публично поддержал Сергея Бубку на фоне дискуссий о возможном лишении того государственных наград и введении санкций.

Его пост в соцсетях также вызвал критику из-за использования русского языка и политического контекста.

