Ломаченко 'засветился' в рясе в храме УПЦ МП (видео)

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко стал фигурантом новой волны обсуждений после появления на пасхальной службе в храме, связанном с УПЦ МП, в Белгород-Днестровском, что в Одесской области.
Как пишет "Главком", спортсмен не просто посетил богослужение, но и присоединился к нему – на обнародованном видео видно, как он в церковном облачении помогает священнику и несет кропильницу со святой водой.
Появление Ломаченко на службе вызвало острую реакцию в украинском сегменте соцсетей. Часть пользователей раскритиковала его участие в богослужении структуры, которую связывают с влиянием России.
В то же время другие призывали не политизировать религиозные вопросы и отмечали, что это личное дело спортсмена.
Напомним, что Ломаченко завершил профессиональную карьеру летом 2025 года. С тех пор он редко появляется на публике, однако каждое его появление вызывает значительный резонанс.
Ранее Василий Ломаченко публично поддержал Сергея Бубку на фоне дискуссий о возможном лишении того государственных наград и введении санкций.
Его пост в соцсетях также вызвал критику из-за использования русского языка и политического контекста.