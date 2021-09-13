Дениз Айтекин недавно судил матч Франция - Финляндия / фото REUTERS

УЕФА назначил арбитров на матч группового этапа Лиги чемпионов между молдавским "Шерифом" и украинским "Шахтером".

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен немец Дениз Айтекин.

Его ассистентами будут Кристиан Диц и Штефан Лупп. Четвертым арбитром назначен Мартин Петерсен. За VAR будет отвечать Кристиан Дингерт.

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Матч "Шериф" - "Шахтер" пройдет 15 сентября.

Дениз Айтекин: что о нем известно

  • Турецкий рефери является арбитром ФИФА с 2011 года.
  • Айтекин ранее один раз работал на матче "Шахтера" - в 2015 году он обслуживал поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором "горняки" проиграли ПСЖ со счетом 0:3.
  • Он известен по работе на матче плей-офф Лиги чемпионов "Барселона" - ПСЖ, в котором каталонцы выиграли со счетом 6:1 после поражения 0:4 в первой игре.
  • Кроме судейства, Айтекин занимается интернет-предпринимательством.

Автор: Антон Дударь