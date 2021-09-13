Шериф - Шахтер: стало известно, кто рассудит матч Лиги чемпионов

На стартовом поединке "горняков" в групповом этапе будет работать турецкий рефери.

УЕФА назначил арбитров на матч группового этапа Лиги чемпионов между молдавским "Шерифом" и украинским "Шахтером". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Главным арбитром встречи назначен немец Дениз Айтекин. Его ассистентами будут Кристиан Диц и Штефан Лупп. Четвертым арбитром назначен Мартин Петерсен. За VAR будет отвечать Кристиан Дингерт. Читайте такжеОдин из лидеров Шахтера пропустит матч Лиги чемпионов из-за религиозного праздника Матч "Шериф" - "Шахтер" пройдет 15 сентября. Дениз Айтекин: что о нем известно Турецкий рефери является арбитром ФИФА с 2011 года.

Айтекин ранее один раз работал на матче "Шахтера" - в 2015 году он обслуживал поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором "горняки" проиграли ПСЖ со счетом 0:3.

Он известен по работе на матче плей-офф Лиги чемпионов "Барселона" - ПСЖ, в котором каталонцы выиграли со счетом 6:1 после поражения 0:4 в первой игре.

Кроме судейства, Айтекин занимается интернет-предпринимательством. Автор: Антон Дударь

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