Дениз Айтекин недавно судил матч Франция - Финляндия / фото REUTERS
УЕФА назначил арбитров на матч группового этапа Лиги чемпионов между молдавским "Шерифом" и украинским "Шахтером".
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен немец Дениз Айтекин.
Его ассистентами будут Кристиан Диц и Штефан Лупп. Четвертым арбитром назначен Мартин Петерсен. За VAR будет отвечать Кристиан Дингерт.
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Матч "Шериф" - "Шахтер" пройдет 15 сентября.
Дениз Айтекин: что о нем известно
- Турецкий рефери является арбитром ФИФА с 2011 года.
- Айтекин ранее один раз работал на матче "Шахтера" - в 2015 году он обслуживал поединок группового этапа Лиги чемпионов, в котором "горняки" проиграли ПСЖ со счетом 0:3.
- Он известен по работе на матче плей-офф Лиги чемпионов "Барселона" - ПСЖ, в котором каталонцы выиграли со счетом 6:1 после поражения 0:4 в первой игре.
- Кроме судейства, Айтекин занимается интернет-предпринимательством.