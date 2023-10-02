Самым зрелищным поединком тура стало противостояние "Динамо" и "Александрии".

30 сентября и 1 октября были сыграны семь матчей в рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги.

Главной сеснацией этого тура стало поражение донецкого "Шахтера" против "Ворсклы". Полтавчане выиграли со счетом 2:1 благодаря голам Скляра и Нестеренко.

Неожиданно проиграл в этом туре и "Кривбасс". Футболисты криворожского клуба уступили львовскому "Руху". Стоит отметить, что если бы команде Юрия Вернидуба удалось выиграть эту игру, то они обошли бы "Шахтер" и возглавили турнирную таблицу УПЛ.

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Киевское "Динамо" в рамках 9-го тура в зрелищном поединке переиграло "Александрию". Отметим дубль Владимира Бражко в этой игре.

УПЛ-2023/24: результаты 9-го тура

Суббота, 30 сентября

"Верес" - ЛНЗ - 0:0

"Шахтер" - "Ворскла" - 1:2

"Черноморец" - "Заря" - 0:0

Воскресенье, 1 октября

"Минай" - "Оболонь" - 0:1

"Кривбасс" - "Рух" - 1:3

"Колос" - "Полесье" - 0:0

"Динамо" - "Александрия" - 4:2

Турнирное положение команд в УПЛ

"Шахтер" несмотря на поражение сохранил за собой лидерство в турнирной таблице. В активе "горняков" 18 набранных очков. На второй строчке с 17 баллами идет "Кривбасс". Далее расположились "Черноморец" и "Полесье" - по 16 очков. На пятой строчке с 15 баллами идет киевское "Динамо". Столько же очков и у львовского "Руха".

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 8 очков), "Заря" (14-е место, 6 очков), "Верес" (15-е место, 6 очков), "Минай" (16-е место, 3 очка).

Добавим, что еще один матча 9-го тура УПЛ будет сыгран в понедельник, 2 октября. В этой игре "Днепр-1" сыграет против "Металлиста 1925".

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