Футболисты "Руха" совершили камбэк во втором тайме, забив за пять минут три мяча.

В воскресенье, 1 октября, состоялся поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Кривбасс" принимал львовский "Рух".

Игра проходила на стадионе "Горняк" и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 3:1.

Первый тайм этого противостояния завершился в пользу "Кривбасса". Единственный гол в первой половине встречи забил Хрвое Илич, реалзивав пенальти на 42-й минуте.

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Львовскому клубу удалось полностью перевернуть ход этой встречи и вырвать победу всего за пять минут. С 63-й по 68-ю минуту игроки "Руха" забили три мяча и взяли три очка в этой игре. Два гола за львовян забил Василий Рунич, еще один мяч в активе Юрия Климчука.

"Кривбасс" - "Рух" - 1:3

Голы: Илич (42 пен) - Рунич (63, 68), Климчук (66 пен)

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака (Кузык, 69), Илич (По, 86), Бизимана (Татарков, 69), Вакулко, Хомченовский, Лунев (Приходько, 41)

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон (Плюман, 62), Сапуга, Пастух (Холод, 89), Теслюк (Квасница, 54), Лях (Рунич, 54), Климчук

Предупреждения: Лях, Ледвий, Слюбик, Роман

Стоит отметить, что если бы "Кривбасс" не упустил победу в этой игре, то смог бы возглавить турнирную таблицу УПЛ, поскольку "Шахтер" в этом туре тоже сенсационно проиграл "Ворскле". Но команда Юрия Вернидуба осечкой "горняков" воспользоваться не смогла.

По итогу, "Шахтер" остается на первом месте в турнирной таблице с 18 баллами, следом идет "Кривбасс" с 17 очками. "Рух" набрал 15 очков и поднялся на пятую строчку.

В следующем туре УПЛ "Кривбасс" сыграет против "Черноморца", а "Рух" встретится с "Минаем".

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