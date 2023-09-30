Это первое поражение подопечных Патрика ван Леувена в сезоне УПЛ 2023/24.

В субботу, 30 сентября, состоялся поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал полтавскую "Ворсклу".

Встреча команд проходила на стадионе "Львов Арена" и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

За полтавский клуб отличились Александр Скляр и Иван Нестеренко, а за "горняков" - Александр Зубков.

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Это первое поражение подопечных Патрика ван Леувена в сезоне УПЛ 2023/24. В целом это уже четвертая потеря очков "горняков" в 9 стартовых турах - до сегодняшнего дня у команды было 5 побед и 3 ничьи.

"Шахтер" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Зубков 57 – Скляр 22 (пен.), Нестеренко 71

"Шахтер": Ризнык - Гочолейшвили (Келси 83), Чигринский (Ракицкий 46), Мироши, Азаров - Степаненко (Назарина 63), Бондаренко, Судаков (Крыскив 63), Зубков, Кащук (Швед 70) - Сикан

"Ворскла": Исенко – Пердута, Скляр, Павлюк, Якубу (Черныш 79) – Крупский, Нестеренко, Челядин, Кане, Хрипчук – Степанюк

С 18 очками в активе "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу. У шестого "Динамо" 12 баллов и 4 матча в запасе.

В следующем туре чемпионата Украины "Шахтер" встретится с ЛНЗ, а "Ворскла" сыграет против "Колоса". 4 октября "горняки" проведут матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Антверпена".

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