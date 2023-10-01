"Динамо" поднялось на пятую строчку в турнирной таблице УПЛ.

В воскресенье, 1 октября, состоялся поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало "Александрию".

Игра проходила на стадионе "Динамо" им. Лобановского и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Подопечные Мирчи Луческу быстро сумели повести в счете - на 15-й минуте гол с передачи Александра Караваева забил Владимир Бражко. На 43-й минуте встречи гостям удалось отыграться - отличился Джевани. Тем не менее, спустя всего минуту "Динамо" вновь вышло вперед - гол с передачи Андрея Ярмоленко забил Владислав Ванат.

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На старте второго тайма подопечные Руслана Ротаня вновь сравняли счет - гол забил Даниил Скорко.

"Александрии" долгое время удавалось удерживать ничейный счет, но до конца игры их не хватило. Уже в концовке встречи "бело-синие" забили еще дважды и вырвали победу в этой игре. Отличились Владимир Бражко и Виталий Буяльский.

"Динамо" - "Александрия" - 4:2

Голы: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльский (90+4) - Джевани, 43, Скорко, 47

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Попов, Сирота, Караваев (Тымчик, 84), Бражко, Андриевский (Шепелев, 71), Буяльский, Волошин (Кабаев, 71), Ярмоленко, Ванат

"Александрия": Ермаков, Эрнандес (Шостак, 23), Мартынюк, Кравченко, Скорко (Гарькавенко, 76), Смирный, Сигеев, Шулянский (Микитишин, 62), Джевани (Безерра, 62), Калитвинцев, Ковалец (Андрейчук)

Предупреждения: Шепелев (94) - Сигеев (14), Скорко (51), Шостак (65), Калитвинцев (71)

"Динамо" благодаря победе в этой игре набрало 15 очков и поднялось на пятую строчку в турнирной таблице УПЛ. Лидирует в чемпионате "Шахтер" с 18 баллами. При этом, стоить отметить, что у "бело-синих" сыграно на три игры меньше, чем у конкуренктов, которые находятся выше в таблице. "Александрия" с 8 очками занимает 13-ю строчку.

В следующем туре УПЛ "Динамо" сыграет против житомирского клуба "Полесье", а "Александрия" встретится с черкасским ЛНЗ.

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