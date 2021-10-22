Украина в еврокубках. Полный провал Шахтера, туманные перспективы Динамо и Зари

Украинские клубы сыграли первый круг группового этапа еврокубков и не отличились ни чем, кроме антирекордов. Какие перспективы дальше?

Первый круг группового этапа еврокубковых турниров сезона 2021/22 подошел к завершению и пришло время подвести первые итоги. Украину на международной арене на этой стадии представляют три клуба: "Динамо" и "Шахтер" в Лиге чемпионов и луганская "Заря" в Лиге конференций.

"Шахтер" (Донецк), Лига чемпионов. Пациент скорее мертв

Донецкому "Шахтеру" впервые за долгие годы пришлось проходить раунд квалификации, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. И если бельгийский "Генк" подопечные Де Дзерби прошли довольно уверенно, то в матче плей-офф с "Монако" у "горняков" были проблемы. Выход "Шахтера" в основной раунд ЛЧ был похож скорее на случайность, чем на закономерность. По игре "Монако" полностью переиграл "Шахтер" в ответном матче плей-офф, который проходил в Харькове. Французский клуб обнажил проблемы "горняков" в оборонительной игре и если бы игроки "Монако" более серьезно отнеслись к реализации своих моментов, то "горняки" не избежали бы разгрома в Харькове.

Однако, "Шахтер" забил случайный гол в дополнительное время и прошел дальше, Де Дзерби много говорил о "яйцах его игроков", но никто не обращал внимания на безобразную игру линии обороны, и в группе ЛЧ это им аукнулось.

Читайте такжеБывший тренер Шахтера близок к тому, чтобы возглавить клуб АПЛ"Шахтер" попал в группу к "Реалу" и "Интеру", как и в прошлом году, но вместо "Боруссии" Менхенгладбах в этом сезоне добавился скромный молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба. Казалось, что в плей-офф выйти будет тяжеловато, но как минимум место в Лиге Европы "забронировано" за "Шахтером". А не тут-то было. Похоже, что "бронь" подопечных Де Дзерби была отменена "Шерифом".

В первом туре группового этапа ЛЧ "Шахтер" стартовал матчем в Молдове против "Шерифа" и после феерического успеха "горняков" в игре с "Монако", казалось, что первые три очка в кармане и нужно готовиться к "Интеру" и "Реалу". Но не так прост оказался "Шериф", как думали все. Команда Юрия Вернидуба шокировала и Де Дзерби, и футболистов "Шахтера", и всех болельщиков, как своих, так и чужих, победив донецкий клуб на своем поле со счетом 2:0.

С первого тура у "Шахтера" все пошло не так, все планы полностью поломались, однако, теоретически еще были варианты обыграть "Шериф" на своем поле, взять где-то очко в матчах с миланским или мадридским клубом и можно было выйти в Лигу Европы. И во втором туре "Шахтеру" удалось взять то самое очко, сыграв вничью (0:0) с "Интером", и казалось бы, есть перспективы. Были бы, если бы... если бы не снова "Шериф". Молдавский клуб во второй раз шокировал футбольный мир, обыграв в Мадриде "Реал" (2:1). И вот этот триумф команды Вернидуба похоже поставил крест на перспективах "Шахтера" хоть куда-то выйти из группы в этом сезоне Лиги чемпионов.

В третьем туре "Шахтер" проиграл...да не просто проиграл, "Шахтер" уничтожен был в Киеве мадридским "Реалом". Миланский "Интер" же сделал то, что не могли другие - победил "Шериф" (3:1).

Итоги первого круга группового раунда следующие: "Шахтер" имеет всего одно набранное очко, у "Интера" (4 очка), у "Реала" (6), у "Шерифа" (6). Молдавский клуб является лидером группы D по итогам первого круга. Кто бы мог подумать.

Какие перспективы у "Шахтера"? Молдавский клуб, скоре всего, больше не выиграет ни одного матча в этой ЛЧ, хотя им по сути и не надо уже. Наиболее вероятный исход: "Шахтер" проиграет "Реалу" в Мадриде в 4-м туре (матч в Киеве показал, что "горняки" совершенно не могут конкурировать с такими командами), в 5-м туре сенсации не случится тоже, "горняки" не сыграют в 4-й раз подряд вничью с "Интером", и, скорее всего, минимально, но проиграют. В заключительном туре в матче с "Шерифом" подопечные Де Дзерби возьмут реванш, может даже смогут одержать разгромную победу, но это лишь возможность "хлопнуть дверью". А все потому, что "Шахтер" сможет набрать только 4 очка, а это позволит им занять максимум последнее место в своей группе. А последнее место - это подготовка к следующему сезону Лиги чемпионов. Сконцентрируются на чемпионате Украины и может даже выиграют его, но не факт.

Почему у "Шахтера" не получается? Главная проблема донецкого клуба - плохая игра в линии обороны. Тренерский штаб Де Дзерби настолько сильно делает упор на построении "мощной атакующей команды", что совсем забыл об обороне. Матчи выигрывает атака, трофеи - защита, но итальянец не слышал об этом, похоже. "Шахтер" слишком часто проваливается в защите, это видно в каждом матче. Нет стабильности в игре ни у одного из игроков оборонительного плана, к тому же бразильцы атакующего плана, которые должны отрабатывать и в обороне когда команда без мяча играет, делают это очень плохо. Де Дзерби почему-то практически совсем отказался от Степаненко, а он главный человек в "Шахтере", который отвечает за разрушение атак соперника.

Помимо всех проблем в обороне, у "Шахтера" еще и образовалась большая проблема в атаке. Сложно забивать голы команде, у которой нет нападающего. Жуниор Мораес вылетел давно и надолго. Был приобретен Лассина Траоре - очень хороший, качественный форвард, забивающий. С первых матчей он показал, что является очень перспективным нападающим и в состоянии, несмотря на молодой возраст, решить проблему "Шахтера" в забивании голов. Но Траоре получил тяжелую травму в матче с "Интером" и вылетел на очень долгий срок. Оказалось, что кроме Траоре у "Шахтера" больше некому забивать. Фернандо - это не тот игрок, от которого стоит ждать голов против таких соперников, как "Реал" или "Интер". Он совершенно не готов, ему не хватает опыта, силы, навыков. Матч с "Реалом" в Киеве показал, насколько "сырой" сейчас "Шахтер" Роберто Де Дзерби.

Ну и главная проблема "Шахтера" - отсутствие коллектива. Складывается такое чувство, что каждый на поле сам за себя. Нет целостности, нет команды на поле. Есть футболисты, хорошие, техничные, каждый из них пытается "тянуть одеяло на себя", выделиться, показать себя, но нет команды. А футбол, как известно, это командная игра.

Читайте такжеУкраинский комментатор назвал Россию оккупантом во время матча Спартака (видео)Итог. Для "Шахтера" эта Лига чемпионов закончится этой зимой с вероятностью 90%. Еврокубковая весна светит "горнякам" только в случае сенсационной победы над "Интером" или "Реалом". А еще нужно "Шериф" обыграть и надеяться, что молдавский клуб не возьмет больше очков в играх с "Реалом" и тем же "Интером". "Шахтеру" нужно сделать выводы и сконцентрироваться на том, чтобы выиграть УПЛ и попасть в следующем сезоне в групповой этап Лиги чемпионов.

"Динамо" (Киев), Лига чемпионов. Пульс еще есть, но нужна реанимация

Куда сложнее группа, чем тому же "Шахтеру", группа попалась "Динамо", но пока перспективы киевлян не столь туманны, как у "горняков".

В первом туре группового этапа "Динамо" играло с "Бенфикой" в родных стенах и "бело-синие" очень неплохо сыграли, почти взяв три очка с португальским клубом, но не хватило совсем немного. Матч завершился вничью 0:0.

Во втором туре подопечные Мирчи Луческу отправились в Мюнхен, где пытались играть с "Баварией". Но столь мощна "немецкая машина" сейчас, что шансов у киевлян не было, наверное, еще до матча. Со счетом 5:0 "Бавария" победила "Динамо", показав насколько сейчас далеко "Динамо", как и "Шахтер", от топ-клубов Европы.

В третьем туре "Динамо" встречалось с "Барселоной". Первый тайм остался полностью за каталонским клубом, но во втором "бело-синие" все же показали, что есть перспективы. "Барселона" выиграла у "Динамо" на "Камп Ноу" со счетом 1:0, но этот матч показал, что есть у киевлян шансы в ответной игре зацепиться за три очка.

"Динамо" имело несколько хороших возможностей в игре с "Барселоной", к тому же футболистам киевского клуба почти удалось сыграть вничью, всего несколько ошибок было допущено, одной "Барселона" воспользовалась и в итоге этого им хватило, чтобы выиграть. Это уровень Лиги чемпионов.

Какие перспективы у "Динамо"? В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Барселоны" в Киеве, на родном стадионе. И главное, чтобы не повторился сценарий прошлого года (в минувшем сезоне ЛЧ "Динамо" было с "Барселоной" в группе и первый матч команд также проходил в Каталонии и завершился минимальной победой "Барсы" (2:1) и, казалось, что в ответной игре в Киеве шансы есть, но в столице Украины "Барселона" нанесла сокрушительное поражение "Динамо" со счетом 4:0). Мирча Луческу - тренер высокого класса, который разбирает соперников до мелочей. "Барселона" сейчас не та, что была раньше, все это видят, все об этом говорят. Если динамовцам удастся собраться, сыграть в свой лучший футбол, то с помощью родных стен и болельщиков можно будет зацепиться за победу и взять три очка.

В случае, если в 4-м туре "Динамо" берет три балла с "Барселоной", у них будет уже 4 очка, "Бенфика" скорее всего проиграет "Баварии" и в 4-м туре также, там шансов нет. В пятом туре "Динамо" сыграет с "Баварией", которая уже решит вопрос выхода в следующий раунд и может сыграть резервом. Есть шанс в Киеве зацепиться за очко и это уже 5 баллов.

Все для "Динамо" в таком случае будет решаться в последнем туре в очном противостоянии с "Бенфикой" в Португалии. Вероятнее всего, команды подойдут к этому матчу со следующими раскладами: у "Динамо" третье место и 5 очков, "Бенфика" на 4-й строчке с 4 баллами. Лиссабонцам нужно будет больше атаковать, поскольку их устроит только победа. "Динамо" может построить свою игру от обороны, грамотно сыграв на контратаках. Главное не проиграть, в идеале выиграть и взять три очка, что в целом реально. В таком случае "Динамо" заработает 8 баллов и с третьего места может выйти в Лигу Европы, обеспечив себе евровесну.

"Заря" (Луганск), Лига конференций. Есть ли свет в конце тоннеля?

Луганская "Заря", как и "Шахтер", свою судьбу в Лиге конференций практически решила в первом туре. Подопечные Виктора Скрипника играли против норвежского "Буде-Глимт" и проиграли совершенно без шансов (3:1). Матч в Норвегии показал, что украинский футбол уже отстает даже от норвежского. "Буде-Глимт" во втором тайме делал с "Зарей" просто все, что хотел. Абсолютно закономерное поражение.

Во втором туре "Рома" Жозе Моуринью приехала в Украину. Прекрасная поездка для римлян, погуляли, посмотрели интересные и новые места, вечером вышли на матч с "Зарей" без проблем взяли три очка, разгромив луганчан (3:0) и поехали домой, в Рим.

После двух туров, казалось, что с "Зарей" все понятно, можно выключать. Но в третьем туре наконец-таки появился свет, хоть какой-то. Первая победа в нынешнем сезоне еврокубков была добыта именно луганским клубом (на стадии группового раунда). В 3-м туре в Болгарии "Заря" обыграла ЦСКА Софию (1:0). Пускай это по сути ничего не решает, но это победа, это хоть какие-то очки в копилку Украины. Шансов на выход в плей-офф у "Зари" не так много, поскольку, перед матчем ЦСКА София - "Заря" состоялся матч "Буде-Глимта" против "Ромы" и завершился со счетом 6:1 в пользу норвежского клуба. Результат этой встречи практически умножил на ноль шансы луганского клуба на плей-офф.

Расклад после трех туров следующий: "Буде-Глимт" на первом месте (7 очков), "Рома" (6 очков) - вторая, "Заря" (3 очка) - третья, ЦСКА София (1) - четвертый.

Перспективы "Зари". Чтобы выйти в следующий раунд, "Заре" нужно в 4-м туре снова обыграть ЦСКА. Как показал матч в Болгарии это будет сделать крайне сложно, но все же можно. Допустим, после четвертого тура еще плюс три очка. В пятом туре игра в Риме против "Ромы". Тут будем реалистами, подопечным Моуринью нужны будут очки, к сожалению, поражение римлян в третьем туре "Заре" не на руку. Итог, в Риме (если только не случится какого-то помутнения у игроков "Ромы") на очки не рассчитываем. В этом же туре играют "Буде-Глимт" с ЦСКА. Матчи "Зари" и "Ромы" показали, что в Норвегии невозможно обыграть этот клуб, вероятнее всего, норвежцы возьмут три очка в игре с болгарами.

К последнему туру подойдем со следующими раскладами: "Рома" 12 очков и первое место, "Буде-Глимт" 10 баллов и вторая строчка, "Заря" 6 очков и третья строчка, ЦСКА София с одним баллом на последней строчке. С таким раскладом последний тур для украинского клуба по сути ничего не решает. Даже победив "Буде-Глимт", что сделать будет довольно непросто будет, "Заря" останется на третьей строчке и выйти никуда не сможет. Единственный вариант, при котором "Заря" сможет побороться за плей-офф, это взять хотя бы одно очко в Риме или молиться, что ЦСКА София отберет очки у "Буде-Глимта" в Норвегии.

Итог по всем клубам украинским после матчей первого круга таков, что если вы верите в чудеса, то шансы на еврокубковую весну есть, если вы реалист, то верим в светлое будущее и в то, что в следующем сезоне все будет лучше и результаты будут более приятными для украинских болельщиков. Пока украинским клубом удается только успешно ставить антирекорды в еврокубках.

Почему все так плохо у украинских клубов на евроарене? На этот вопрос правильно ответил Мирча Луческу. По мнению румынского специалиста, с которым сложно не согласиться, вся проблема втом, что уровень украинского футбола сильно упал, пропала конкуренция на внутренней арене, в то время как европейский футбол поднимается и уровень его растет постоянно. Сейчас украинские клубы не конкуренты в Европе, это видно уже всем не вооруженным взглядом. В первую очередь нужно сконцентрироваться на том, чтобы поднять уровень футбола в Украине, тогда будет почва для навязывания борьбы европейским клубам.

Владимир Медяник

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