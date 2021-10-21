Плохо идут дела у украинских клубов в ЛЧ / фото REUTERS

На неделе прошли матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, следовательно, позади первый круг турнира и начали появляться первые его итоги.

Впервые в истории Лиги чемпионов первый круг группового этапа два или более представителя из одной страны завершили без забитых голов.

Читайте такжеПереписывает историю футбола: Роналду установил три новых рекорда еврокубковРечь идет, к огромному сожалению для украинских болельщиков, о "Динамо" и "Шахтере", которые не смогли отличиться в стартовых трех турах турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что предыдущим антирекордом для Украины в тех сезонах, когда на групповом этапе турнира принимали участие две команды, было 4 гола в сезонах 2006-07 и 2015-16.

"Динамо" в Лиге чемпионов:

"Шахтер" в Лиге чемпионов:

Автор: Владимир Медяник