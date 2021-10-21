Украинские клубы никак не могут открыть счет забитым голам на евроарене.

На неделе прошли матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, следовательно, позади первый круг турнира и начали появляться первые его итоги.

Впервые в истории Лиги чемпионов первый круг группового этапа два или более представителя из одной страны завершили без забитых голов.

Читайте такжеПереписывает историю футбола: Роналду установил три новых рекорда еврокубковРечь идет, к огромному сожалению для украинских болельщиков, о "Динамо" и "Шахтере", которые не смогли отличиться в стартовых трех турах турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что предыдущим антирекордом для Украины в тех сезонах, когда на групповом этапе турнира принимали участие две команды, было 4 гола в сезонах 2006-07 и 2015-16.

"Динамо" в Лиге чемпионов:

"Динамо" попало в группу Е, где их соперниками являются "Бавария", "Бенфика" и "Барселона".

В первом туре "бело-синие" сыграли вничь с "Бенфикой" (0:0), во втором туре в гостях уступили "Баварии" (0:5), в третьем туре проиграли "Барселоне" (0:1).

После трех туров "Динамо" с одним очком в активе идет на последнем месте в группе, "Барселона" (3 очка) - третья, "Бенфика" (4) - вторая, "Бавария" (9) - первая.

"Шахтер" в Лиге чемпионов:

"Шахтер" попал в группу D с "Реалом", миланским "Интером" и молдавским "Шерифом".

В первом туре "горняки" сенсационно проиграли "Шерифу" (0:2), во втором неожиданно сыграли вничью с "Интером" (0:0), в третьем разгромно проиграли "Реалу" (0:5) в Киеве.

С одним заработанным баллом за три матча "Шахтер" занимает 4-е место в своей группе. Лидером квартета является "Шериф" (6 очков), вторым идет "Реал" (6), третья строчка за "Интером" (4).

Автор: Владимир Медяник