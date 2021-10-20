За три тура группового этапа "Шахтер" и "Динамо" не забили ни разу.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" разгромно проиграл "Реалу" (0:5), а "Динамо" уступило "Барселоне" (0:1).

Таким образом, за три тура украинские клубы на двоих не смогли забить ни одного гола.

Как сообщает Tribuna, это антирекорд для Украины. Подобное произошло впервые в истории.

Даже когда в Лиге чемпионов участвовала одна украинская команда, по итогам трех туров ей удавалось забить как минимум два гола.

Предыдущим антирекордом для Украины в тех сезонах, когда на групповом этапе турнира принимали участие две команды, было 4 гола в сезонах 2006-07 и 2015-16.

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Когда в ЛЧ играли две украинские команды, только один раз одной из них не удавалось забить в трех стартовых турах - "Шахтеру" в сезоне 2015-2016.

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"Шахтер" в первых трех турах проиграл "Шерифу" (0:2), сыграл вничью с "Интером" (0:0) и был разгромлен "Реалом" (0:5).

"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), разгромно проиграло "Баварии" (0:5), после чего минимально уступило "Барселоне" (0:1).

И "Шахтер", и "Динамо" занимают в своих группах последние места.

Автор: Антон Дударь