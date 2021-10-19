Мадридский клуб на классе уничтожил соперника.

Донецкий "Шахтер" сыграл третий поединок на групповом раунде Лиги чемпионов-2021/22. "Горняки" принимали дома мадридский "Реал" и разгромно уступили.

Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:4.

В первом тайме "Реал" нанес 14 ударов по воротам Анатолия Трубина, но настоящих голевых моментов было мало. "Шахтер" тоже не смог создать достаточно возможностей из своих редкостных контратак.

На 38-й минуте капитан "горняков" Сергей Кривцов допустил ошибку: Лукас Васкес выполнял навес на Карима Бензема, а защитник "Шахтера" и сборной Украины постелился в подкате и ненароком срезал мяч в собственные ворота. Досадный автогол, ведь мяч предательски перелетел над Трубиным.

После перерыва дела для "Шахтера" пошли еще хуже. Невероятные вещи начал демонстрировать 21-летний вингер "Реала" Винисиус Жуниор. Он оформил дубль, а затем отдал голевую передачу на Родриго Гоэса. Бензема в компенсированное арбитром время поставил точку в матче.

"Шахтер" не смог забить даже гол престижа.

"Шахтер" - "Реал" - 0:5

Голы: Кривцов, 38 (автогол), Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+1

Видео первого гола.

Видео второго гола.

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"Шахтер" - "Реал": итоги матча

"Шахтер" имеет всего одно очко в текущем розыгрыше ЛЧ. В первом туре "горняки" проиграли молдавскому "Шерифу". А потом в Киеве была зафиксирована безголевая ничья с "Интером".

У "Реала" теперь 6 очков в турнирной таблице.

В прошлогоднем розыгрыше ЛЧ клубы дважды встречались и оба раза победили "горняки": 3:2 на выезде и 2:0 дома.

В 4-м туре "Шахтер" третьего ноября сыграет против "Реала" в Мадриде.

Автор: Артем Будрин