Сборная Украины в третьем туре Лиги наций померяется силами с Арменией.

В субботу, 11 июня, сборная Украины сыграет поединок группового этапа Лиги наций УЕФА. Соперником подопечных Александра Петракова станет команда Армении.

Встречу Украины и Армении примет стадион ЛСК в польском городе Лодзь. На поединке будут работать рефери из Польши. Арбитраж возглавит 44-летний Даниэль Стефански.

Украина - Армения: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Свой путь в новом сезоне Лиги наций сборная Украины начала с выездного поединка против сборной Ирландии в Дублине. Игра проходила на стадионе "Авива" и завершилась минимальной победой украинской национальной сборной со счетом 1:0.

Сборная Армения сыграла уже два поединка в текущем розыгрыше Лиги наций. В первой игре армяне сенсационно одолели Ирландию на своем поле (1:0), а во втором проиграли в гостях Шотландии (0:2).

Украина - Армения: где смотреть матч

В прямом эфире игру сборных Украины и Армении будет транслировать видеосервис Киевстар ТВ. Также этот матч будет доступен в записи на платформе.

Кроме того, в прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1. 5 июня подопечные Александра Петракова уступили команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе.

Сборная Украины в Лиге наций