В субботу, 11 июня, сборная Украины сыграет поединок группового этапа Лиги наций УЕФА. Соперником подопечных Александра Петракова станет команда Армении.
Встречу Украины и Армении примет стадион ЛСК в польском городе Лодзь. На поединке будут работать рефери из Польши. Арбитраж возглавит 44-летний Даниэль Стефански.
Украина - Армения: прогноз букмекеров на матч Лиги наций
Свой путь в новом сезоне Лиги наций сборная Украины начала с выездного поединка против сборной Ирландии в Дублине. Игра проходила на стадионе "Авива" и завершилась минимальной победой украинской национальной сборной со счетом 1:0.
Сборная Армения сыграла уже два поединка в текущем розыгрыше Лиги наций. В первой игре армяне сенсационно одолели Ирландию на своем поле (1:0), а во втором проиграли в гостях Шотландии (0:2).
Украина - Армения: где смотреть матч
В прямом эфире игру сборных Украины и Армении будет транслировать видеосервис Киевстар ТВ. Также этот матч будет доступен в записи на платформе.
Кроме того, в прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV".
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1. 5 июня подопечные Александра Петракова уступили команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе.
Сборная Украины в Лиге наций
- В первом розыгрыше Лиги наций (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.
- В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.
- Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.
- В этом сезоне Лиги наций Украина выступает в группе 1 с Ирландией, Шотландией и Арменией. Победитель этой группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.