В среду, 8 июня, национальная сборная Украины провела свой первый поединок в рамках третьего сезона Лиги наций УЕФА. На стадионе "Авива" в Дублине подопечные Петракова играли против сборной Ирландии. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Ирландия - Украина.
Сборной Украины удалось открыть счет в игре на 37-й минуте матча. Тарас Качараба получил пас от Артема Довбика и мощно пробил по воротам соперника из-за пределов штрафной точнов в дальний угол ворот, совершенно без шансов для вратаря. Однако арбитры VAR углядели офсайд у Довбика и отменили взятие ворот. Первый тайм завершился в итоге без забитых голов.
В дебюте второго тайма Украина забила снова. Виктор Цыганков по прекрасной траектории пробил со штрафного с правого фланга и мяч не задев никого из футболистов в штрафной, залетел точно в дальний угол. Арбитры VAR и в этом эпизоде что-то хотели найти, проверяди гол, но в итоге засчитали.
Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 1
Ирландия – Украина - 0:1
Гол: Цыганков, 47
Ирландия: Келлехер, Еган (О'Ши, 62), Даффи, Коллинз, Стивенс (Макклин, 69), Каллен, Хендрик, Кристи (Браун, 69), Найт, Огбене (Хемилтон, 78), Робинсон (Обафеми, 69)
Украина: Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Миколенко, Сидорчук (Игнатенко, 88), Шапаренко, Качараба (Караваев, 73), Мудрик (Пихаленок, 73), Довбик (Сикан, 79), Зубков (Цыганков, 46)
Видео незасчитанного гола Качарабы:
Видео гола Цыганкова:
Полный матч Ирландия - Украина будет доступен в записи на платформе Киевстар ТВ.
Добавим, что в параллельном матче этой группы сборная Шотландии уверенно разобралася со сборной Армении на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Шотландцы выиграли со счетом 2:0.
Положение команд в турнирной таблице
Ирландия - Украина: итоги матча
- Для Украины поединок против Ирландцев был стартовым в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Матч нашей сборной против шотландцев был перенесен на 21 сентября из-за загруженного графика "сине-желтых" в июне, который был изменен из-за войны, которую развязала РФ.
- Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию со счетом 3:1. 5 июня подопечные Александра Петракова уступили команде Уэльса со счетом 1:0 в Кардиффе.
- Сборная Ирландии сыграла уже два матча в текущем розыгрыше Лиги наций. В первой игре ирландцы сенсационно проиграла сборной Армении со счетом 1:0.
- В июне сборная Украины сыграет еще два номинально домашних матча в польской Лодзи - 11 июня против Армении и 14-го против той же Ирландии.
- Победитель этой группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.