Сборная Украины сыграла первый матч в рамках третьего розыгрыша Лиги наций.

В среду, 8 июня, национальная сборная Украины провела свой первый поединок в рамках третьего сезона Лиги наций УЕФА. На стадионе "Авива" в Дублине подопечные Петракова играли против сборной Ирландии. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча Ирландия - Украина.

Сборной Украины удалось открыть счет в игре на 37-й минуте матча. Тарас Качараба получил пас от Артема Довбика и мощно пробил по воротам соперника из-за пределов штрафной точнов в дальний угол ворот, совершенно без шансов для вратаря. Однако арбитры VAR углядели офсайд у Довбика и отменили взятие ворот. Первый тайм завершился в итоге без забитых голов.

В дебюте второго тайма Украина забила снова. Виктор Цыганков по прекрасной траектории пробил со штрафного с правого фланга и мяч не задев никого из футболистов в штрафной, залетел точно в дальний угол. Арбитры VAR и в этом эпизоде что-то хотели найти, проверяди гол, но в итоге засчитали.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 1

Ирландия – Украина - 0:1

Гол: Цыганков, 47

Ирландия: Келлехер, Еган (О'Ши, 62), Даффи, Коллинз, Стивенс (Макклин, 69), Каллен, Хендрик, Кристи (Браун, 69), Найт, Огбене (Хемилтон, 78), Робинсон (Обафеми, 69)

Украина: Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Миколенко, Сидорчук (Игнатенко, 88), Шапаренко, Качараба (Караваев, 73), Мудрик (Пихаленок, 73), Довбик (Сикан, 79), Зубков (Цыганков, 46)

Видео незасчитанного гола Качарабы:

Видео гола Цыганкова:

Полный матч Ирландия - Украина будет доступен в записи на платформе Киевстар ТВ.

Добавим, что в параллельном матче этой группы сборная Шотландии уверенно разобралася со сборной Армении на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Шотландцы выиграли со счетом 2:0.

Положение команд в турнирной таблице

Ирландия - Украина: итоги матча