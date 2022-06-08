Сборная Украина начинает свой путь в Лиге наций УЕФА.

В среду, 8 июня, в рамках группового этапа Лиги наций встретятся национальные сборные Ирландии и Украины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ирландия - Украина.

Встреча пройдет на стадионе "Авива" в Дублине. Матч будет судить бригада арбитров из Словакии во главе с Филиппом Гловой. Ему будут ассистировать: Даниель Полачек и Адам Еккель. Обязанности четвертого рефери исполнит Михал Оценаш.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ирландия - Украина: где смотреть поединок Лиги наций

Сборная Ирландии в первом туре этого сезона Лиги наций УЕФА сенсационно проиграла сборной Армении на выезде со счетом 0:1.

Для сборной Украины же этот матч станет первым в рамках ЛН. Поединок первого тура против сборной Шотландии был перенесен на 21 сентября из-за загруженного графика "сине-желтых" в июне, который был изменен из-за войны, которую развязала РФ.

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Сборная Украины: матчи в 2022 году

В текущем году сборная Украины сыграла уже пять матчей - 3 спарринга и два официальных матча в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Напомним, 1 июня сборная Украины обыграла в полуфинале отбора на ЧМ-2022 Шотландию. 5 июня подопечные Александра Петракова в Кардиффе уступили команде Уэльса.

Поражение против валлийцев сильно ударило по футболистам нашей национальной команды. Команда Петракова сыграла лучше соперника, но проиграла из-за досадного автогола капитана команды Андрея Ярмоленко.

Александр Петраков сказал после матча с Уэльсом, что даст отдых игрокам, которые играли с валлийцами и на матч против Ирландии выйдут те футболисты, которые не играли в матчах квалификации на чемпионат мира.

Слова тренеров перед матчем

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни:

"Нас ожидает необычная игра. Украинские футболисты, тренеры, весь персонал их команды являются послами своего государства, в котором хаос и тысячи погибших. Куда бы они ни приехали выступать, они оказываются в эпицентре внимания местных СМИ. Это понятно.

Мы знаем, что Украина меняла свою модель игры, в первую очередь в полузащите, прямо по ходу отборочной кампании ЧМ-2022. У "сине-желтых" большая глубина состава. Все видели последние два матча украинцев. Особенно во встрече против Шотландии наш соперник показал настоящий класс".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:

"Есть травмы у нас. Выбыли Бущан и Степаненко. Возили их на МРТ. Слава богу, ничего страшного. У Степаненко нет перелома пальца, у Бущана голеностоп немного подвернутый, 7-10 дней надо восстанавливаться. Чуть сегодня приболел Соболь, сейчас не будет тренироваться. Все остальные здоровы, посмотрим на их самочувствие во время тренировки. Посмотрим, кто смог восстановиться и после этого будем решать, чтобы не причинить ребятам вред.

Сложно ли перестроиться на новый турнир после поражения в Кардиффе? Трудно, но мы уехали из страны еще 30 апреля. Не были дома, работали месяц. Ребята не были готовы хорошо. Это было сложно, все накапливается. Я такой человек, что очень люблю свою страну. Мне не нравится нигде. Лучше моего Киева для меня на земле ничего нет. Поэтому хочу домой, отдохнем, ребята начнут тренироваться, как там у нас будет в стране - мы не знаем. Когда начнутся матчи УПЛ. Тут много вопросов. Я хочу домой".

Добавим, что после визита в Дублин наша команда проведет еще два номинально домашних матча в польской Лодзи - 11 июня против Армении и 14-го против той же Ирландии.