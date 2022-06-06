Сборная Украины упустила путевку на ЧМ-2022, уступив минимально Уэльсу.

В воскресенье, 5 июня, в Кардиффе на стадионе "Миллениум" состоялся финальный поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022, в котором встречались сборные Украины и Уэльса. Победу в игре праздновали валлийцы со счетом 1:0.

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результат этого поединка. Специалист заявил, что хотел бы, чтобы люди в Украине запомнили национальную команду во время отбора на ЧМ-2022.

Уэльс - Украина: обзор матча финала отбора на ЧМ-2022

"Момент с пенальти на Ярмоленко не видел. Не буду комментировать это. В раздевалке гробовая тишина. Не могу комментировать автогол - закономерность это или случайность. Это футбол, по-другому никак. Одному сегодня повезло, другому нет.

Никого к вызову я не планирую. Сейчас будет ротация, будут играть в Лиге наций другие парни. Вышедшие против Уэльса, в Лиге наций 8-го играть не будут. Почему был одинаковый состав на оба матча? Потому что главный тренер я, а не этот...

Ярмоленко могу только поблагодарить за все, что он сделал для сборной. У меня нет никаких претензий к своим игрокам. Не нужно выливать негатив на Ярмоленко, все выливайте в тренера. Выигрывает команда, проигрывает тренер.

Вы все знаете, что у нас идет война. Погибают люди, дети, женщины. Россияне наносят много вреда нашей инфраструктуре. ВСУ борются как могут. Прошу только поддерживать нашу страну. Не дай Бог, чтобы такое горе пришло к вам. Никто не поймет, что такое война, пока его не коснется. Мы сейчас здесь, а там люди гибнут. Не знаю, какие слова подобрать для ребят на передовой. Ребята, мы сделали все, что могли. Это спорт, сегодня нам не повезло.

Хочу поблагодарить сборную Уэльса. Желаю вам удачи на чемпионате мира, спасибо за все", – приводит слова Петракова УАФ.

Напомним, в следующем матче Украина 8 июня сыграет против Ирландии в рамках нового сезона Лиги наций.

Уэльс - Украина: итоги поединка