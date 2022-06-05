Андрей Ярмоленко забил в собственные ворота.

Сборная Украины уступила Уэльсу со счетом 0:1 в финале отбора на ЧМ-2022.

В первом тайме украинцы выглядели более остро, создали больше голевых моментов, в частности Роман Яремчук упустил прекрасную возможность, когда выбежал один на один с вратарем соперника и пробил ему в руки. Также Руслан Малиновский и Александр Зинченко проверяли голкипера Уэльса мощными дальними ударами, но Уэйн Хеннесси переводил мяч на угловой.

На 34-й минуте Уэльс заработал право на штрафной удар. Гарет Бэйл навесил, а Андрей Ярмоленко ненароком подставил голову и срезал мяч в собственные ворота. Автогол после очень досадного рикошета.

Матч прошел в столице Уэльса на стадионе "Кардифф Сити".

Уэльс - Украина: итоги поединка

Украина была на чемпионатах мира лишь однажды в истории - в 2006 году.

Новость дополняется...