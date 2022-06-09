В субботу, 11 июня, в рамках группового этапа Лиги наций встретятся национальные сборные Украины и Армении. Номинально домашний поединок украинская национальная команда проведет в польском городе Лодзь.
Обслуживать поединок будет польская бригада арбитров. Главным арбитром назначен Даниель Стефански, а помогать ему будут Давид Голис и Михал Обукович. Четвертый судья - Лукаш Кужма.
Игра против Армении станет второй для команды Петракова в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В первой игре украинцы в Дублине на стадионе "Авива" одержали победу над сборной Ирландии со счетом 1:0.
Армения в свою очередь сыграет уже третий для себя матч в этой Лиге наций. В первой игре армяне сенсационно на своем поле обыграли Ирландию со счетом 1:0, а во втором туре проиграли сборной Шотландии в гостях 0:2.
Стоит отметить, что в матче против Ирландии сборная Украины играла далеко не оптимальным своим составом. Александр Петраков дал отдых основным футболистам, которые перед этим сыграли два сложнейших матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборных Шотландии (победа Украины 3:1) и Уэльса (Украина уступила 0:1 и не смогла попасть на мундиаль).
После матча против Ирландии Петраков отметил, что футболисты, которым он дал отдых в игре с ирландцами, будут готовиться к матчу с Арменией. Следовательно, стоит ожидать, что на матч с армянской сборной Украина выйдет играть если не своим самым сильным составом, то, как минимум, близким к нему.
Сборная Украины 8 раз встречалась с Арменией и одержала 5 побед при 3 ничьих. Последний раз команды играли между собой еще в 2003 году - тогда "сине-желтые" переиграли армян во Львове со счетом 4:3.
Украина - Армения: прогнозы букмекеров на матч
Букмекеры считают номинальных хозяев фаворитами предстоящего матча.
В частности, на команду Александра Петракова принимаются ставки с коэффициентом 1.27, на ничейный результат - 6.00, а на успех Армении - 12.50.
Матч ожидается достаточно результативным. Стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.7, а соответствующий тотал меньше - 2.00. Голов больше всего ждут от лидеров украинской атаки Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука - 2.1.
Напомним, далее по расписанию у Украины в Лиге наций ответная игра с Ирландией. После двух домашних противостояний Украину ждут выездные матчи с Шотландией и Арменией. Будет завершаться кампания Лиги наций в сентябре поединком против шотландцев номинально дома.
Сборная Украины в Лиге наций
- В первом розыгрыше Лиги наций (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.
- В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.
- Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.
- В этом сезоне Лиги наций Украина выступает в группе 1 с Ирландией, Шотландией и Арменией. Победитель этой группы поднимется в Лигу А, а аутсайдер перейдет в Лигу С.