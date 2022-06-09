Сборная Украины сыграет свой второй матч в рамках нового розыгрыша Лиги наций.

В субботу, 11 июня, в рамках группового этапа Лиги наций встретятся национальные сборные Украины и Армении. Номинально домашний поединок украинская национальная команда проведет в польском городе Лодзь.

Обслуживать поединок будет польская бригада арбитров. Главным арбитром назначен Даниель Стефански, а помогать ему будут Давид Голис и Михал Обукович. Четвертый судья - Лукаш Кужма.

Игра против Армении станет второй для команды Петракова в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В первой игре украинцы в Дублине на стадионе "Авива" одержали победу над сборной Ирландии со счетом 1:0.

Армения в свою очередь сыграет уже третий для себя матч в этой Лиге наций. В первой игре армяне сенсационно на своем поле обыграли Ирландию со счетом 1:0, а во втором туре проиграли сборной Шотландии в гостях 0:2.

Стоит отметить, что в матче против Ирландии сборная Украины играла далеко не оптимальным своим составом. Александр Петраков дал отдых основным футболистам, которые перед этим сыграли два сложнейших матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборных Шотландии (победа Украины 3:1) и Уэльса (Украина уступила 0:1 и не смогла попасть на мундиаль).

После матча против Ирландии Петраков отметил, что футболисты, которым он дал отдых в игре с ирландцами, будут готовиться к матчу с Арменией. Следовательно, стоит ожидать, что на матч с армянской сборной Украина выйдет играть если не своим самым сильным составом, то, как минимум, близким к нему.

Сборная Украины 8 раз встречалась с Арменией и одержала 5 побед при 3 ничьих. Последний раз команды играли между собой еще в 2003 году - тогда "сине-желтые" переиграли армян во Львове со счетом 4:3.

Украина - Армения: прогнозы букмекеров на матч

Букмекеры считают номинальных хозяев фаворитами предстоящего матча.

В частности, на команду Александра Петракова принимаются ставки с коэффициентом 1.27, на ничейный результат - 6.00, а на успех Армении - 12.50.

Матч ожидается достаточно результативным. Стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.7, а соответствующий тотал меньше - 2.00. Голов больше всего ждут от лидеров украинской атаки Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука - 2.1.

Напомним, далее по расписанию у Украины в Лиге наций ответная игра с Ирландией. После двух домашних противостояний Украину ждут выездные матчи с Шотландией и Арменией. Будет завершаться кампания Лиги наций в сентябре поединком против шотландцев номинально дома.

Сборная Украины в Лиге наций