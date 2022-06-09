Александр Петраков доволен игрой своей команды в поединке против Ирландии.

В среду, 8 июня, сборная Украины провела свой первый поединок в рамках третьего сезона Лиги наций УЕФА. На стадионе "Авива" в Дублине наша комнада победила сборную Ирландии со счетом 1:0.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу своих подопечных на послематчевой пресс-конференции.

"Играли молодые ребята, мы с моим штабом доверили им играть. Они выиграли. Будем разбирать ошибки, но я доволен результатом, игрой и самоотдачей ребят. Эта победа - обезболивающая после поражения Уэльса. Ребята немного отошли. Я сегодня выставил молодых ребят. Дал отдохнуть Ярмоленко. Ему было очень тяжело, я его даже не включил в резерв. Те, кто не играли сегодня, завтра будут тренироваться и готовиться к Армении", – приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Наставник команды также объяснил, почему выбрал именно такой состав на игру и рассказал о целях сборной Украины в Лиге наций.

"В национальной сборной априори не может быть первого и второго составов. Это не первый и второй состав, а ребята, которые мало играли. Я им дал игровое время. Они вышли и сыграли. Будет хорошая конкуренция. А первого и второго составов в сборной нет, не может быть такого. А задача – вернуться в дивизион А Лиги наций и выйти на Евро-2024 в Германии", - резюмировал Петраков.

Добавим, что в июне сборная Украины сыграет еще два номинально домашних матча в польской Лодзи - 11 июня против Армении и 14-го против той же Ирландии.

Ирландия - Украина: итоги матча