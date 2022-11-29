Англии достаточно не проиграть Уэльсу, чтобы забронировать себе место в плей-офф ЧМ-2022.

Во вторник, 29 ноября, в рамках третьего тура группового турнира чемпионата мира по футболу сборная Англии сыграет против национальной команды Уэльса.

Поединок пройдет на стадионе "Ахмад бин Али" в городе Эр-Райян.

Сборная Англии очень мощно стартовала на ЧМ-2022, разгромив в первом туре команду Ирана со счетом 6:2. Уже во втором туре англичане могли гарантировать себе место в плей-офф турнира, но неожиданно не смогли обыграть сборную США, сыграв вничью 0:0.

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Сборная Уэльса также сыграла вничью с американцами, в 1-м туре их дуэль завершилась со счетом 1:1. Во втором туре валлийцы сенсационно проиграли сборной Ирана (0:2), чем сильно усложнили себе задачу выйти из группы.

Сборную Уэльса может устроить только победа в матче с Англией, чтобы надеяться на плей-офф, но правильный результат должен быть и в параллельной игре между Ираном и США. Англии достаточно ничьей, чтобы выйти в 1/8, при определенных раскладах не будет катастрофой и поражение.

Добавим, что сборные Англии и Уэльса провели между собой 103 матча, такому количеству противостояний могут позавидовать многие клубы европейских чемпионатов. Несмотря на статус дерби, у англичан колоссальное преимущество - 68 побед и только 14 поражений.

Последний раз команды встречались между собой в товарищеском поединке в 2020 году, тогда со счетом 3:0 победила Англия. В 2016 году Уэльс проиграл на чемпионате Европы со счетом 1:2.

Уэльс - Англия: прогноз

По мнению букмекеров, бесспорным фаворитом этого противостояния являются футболисты сборной Англии. Так, коэффициент на их победу составляет 1,49. В то же время на ничью можно поставить за 4,40, а на Уэльс - за 7,80.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,20. Гол Уэльса оценивают в 1,90, а на то, что отличится сборная Англии, можно поставить за 1,15.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу англичан со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 5,80.

Уэльс - Англия: трансляция

В Украине поединок третьего тура ЧМ-2022 между командами Англии и Уэльса в прямом эфире покажет только видеосервис MEGOGO.

В эфире местных телеканалов Суспильного матча будет показан в повторе в 23:50.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

С полным расписанием матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться по ссылке.

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