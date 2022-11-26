Рахим Стерлинг / фото REUTERS

В пятницу, 25 ноября, в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу сборная Англии не смогла обыграть национальную команду США. 

Англия - США - 0:0

Англия: Пикфорд - Шоу, Магвайр, Стоунз, Триппьер - Маунт, Райс, Беллингем (Хендерсон, 69) - Стерлинг (Грилиш, 68), Кейн, Сака (Рашфорд, 78)

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США: Тернер - Робинсон, Рим, Циммерман, Дест (Ш. Мур, 77) - Муса, Адамс, Маккенни (Ааронсон, 76) - Пулишич, Райт (Рейна, 82), Веа (Саргент, 83)

Это уже 5-й поединок на этом мундиале, в котором голов не забивали.

Группа В: чемпионат мира в Катаре

Турнирная таблица квартета В

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