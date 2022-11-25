Самое интересное произошло в конце поединка, когда вратарь Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку.

В пятницу, 25 ноября, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Уэльса играла против национальной команды Ирана.

В первом тайме Иран забил гол, который был отменен из-за положения вне игры Али Голизаде. Самое интересное произошло в конце поединка, когда вратарь Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку. Это случилось на 86-й минуте. Иран воспользовался такой возможностью и дважды забил. В итоге на табло - 0:2.

В другом матче квартета В Англия сыграет против США 25 ноября в 21:00 по киевскому времени. В первом туре США и Уэльс расписали ничью, а Иран был уничтожен вице-чемпионами Европы.

Видео дня

Уэльс - Иран - 0:2

Голы: Чешми 90+8, Разаэян (90+11)

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Родон, Мэфем – Уильямс, Рэмси (Уорд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон, 57) – Уилсон (Джеймс 58), Бэйл, Мур

Иран: Хоссейни-Мохаммади, Маджид, Пуралиганджи, Разаэян-Хаджсафи (Тораби 77), Эзатолахи (Карими 83), Ахмад Нуроллахи (Чешми 78), Голизадеш (Джаханбахш 77) - Тареми, Азмун

Удаление: Хеннесси (86)

Видео голов матча Уэльс - Иран

В следующем туре Иран сыграет со сборной США, а Уэльс померится силами с национальной командой Англии. Матчи запланированы на 29 ноября.

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