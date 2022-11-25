Гарет Бэйл / фото REUTERS

В пятницу, 25 ноября, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Уэльса играла против национальной команды Ирана. 

В первом тайме Иран забил гол, который был отменен из-за положения вне игры Али Голизаде. Самое интересное произошло в конце поединка, когда вратарь Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку. Это случилось на 86-й минуте. Иран воспользовался такой возможностью и дважды забил. В итоге на табло - 0:2.

В другом матче квартета В Англия сыграет против США 25 ноября в 21:00 по киевскому времени. В первом туре США и Уэльс расписали ничью, а Иран был уничтожен вице-чемпионами Европы.

Видео дня

Уэльс - Иран - 0:2

Голы: Чешми 90+8, Разаэян (90+11)

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Родон, Мэфем – Уильямс, Рэмси (Уорд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон, 57) – Уилсон (Джеймс 58), Бэйл, Мур

Иран: Хоссейни-Мохаммади, Маджид, Пуралиганджи, Разаэян-Хаджсафи (Тораби 77), Эзатолахи (Карими 83), Ахмад Нуроллахи (Чешми 78), Голизадеш (Джаханбахш 77) - Тареми, Азмун

Удаление: Хеннесси (86)

Видео голов матча Уэльс - Иран

В следующем туре Иран сыграет со сборной США, а Уэльс померится силами с национальной командой Англии. Матчи запланированы на 29 ноября.

Читайте также:
Исторический рекорд Роналду: Португалия в зрелищном матче обыграла Гану на ЧМ-2022 (видео)
Исторический рекорд Роналду: Португалия в зрелищном матче обыграла Гану на ЧМ-2022 (видео)
Скандал на ЧМ-2022: сборная Германии провела акцию протеста, Дания грозится выйти из ФИФА
Скандал на ЧМ-2022: сборная Германии провела акцию протеста, Дания грозится выйти из ФИФА
ЧМ-2022: Швейцария победила Камерун, а Уругвай не смог обыграть Южную Корею (видео)
ЧМ-2022: Швейцария победила Камерун, а Уругвай не смог обыграть Южную Корею (видео)
ЧМ-2022: Испания уничтожила Коста-Рику, установив уникальный рекорд чемпионатов мира (видео)
ЧМ-2022: Испания уничтожила Коста-Рику, установив уникальный рекорд чемпионатов мира (видео)
Громкая сенсация на ЧМ-2022: сборная Японии нанесла поражение Германии (видео)
Громкая сенсация на ЧМ-2022: сборная Японии нанесла поражение Германии (видео)
ЧМ-2022: Хорватия сыграла вничью с Марокко, Модричу покорилось историческое достижение (видео)
ЧМ-2022: Хорватия сыграла вничью с Марокко, Модричу покорилось историческое достижение (видео)
Действующие чемпионы стартовали с разгрома: обзор матча ЧМ-2022 Франция - Австралия (видео)
Действующие чемпионы стартовали с разгрома: обзор матча ЧМ-2022 Франция - Австралия (видео)
Установили уникальный рекорд: Дания и Тунис сыграли вничью в 1-м туре ЧМ-2022 (видео)
Установили уникальный рекорд: Дания и Тунис сыграли вничью в 1-м туре ЧМ-2022 (видео)
Тяжелый удар: Месси высказался о сенсационном фиаско Аргентины в 1-м туре ЧМ-2022
"Тяжелый удар": Месси высказался о сенсационном фиаско Аргентины в 1-м туре ЧМ-2022

Вас также могут заинтересовать новости: