Все российские клубы могут потерять право играть под эгидой УЕФА.

В понедельник, 28 февраля состоится исполком УЕФА, на котором будет рассмотрен вопрос участия всех российских в соревнованиях под этой эгидой.

Издание Meczyki сообщает, что Россия будет отстранена из-за вторжения их войск на территорию Украины.

Отмечается, что наиболее активно санкции продвигает вице-президент УЕФА Збигнев Бонек.

Кроме того, сообщается, что санкции со стороны УЕФА заставят действовать и ФИФА. Это значит, что сборную России по футболу могут отстранить от участия в плей-офф ЧМ-2022.

Добавим, что ранее сборные Польши и Швеции отказались играть против России в отборе на мундиаль 2022 года.

Напомним, 25 февраля, Международный Олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Беларуси.

В тот же день английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заявил, что разрывает спонсорский контракт с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Кроме того, УЕФА принял решение лишить Россию права принимать финал Лиги чемпионов, а руководство Формулы-1 отменило этап Гран при Сочи.

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