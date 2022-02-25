Английский клуб начал переговоры с другими авиакомпаниями.

Один из наиболее титулованных и наиболее известных клубов в мире "Манчестер Юнайтед" объявил о решении отказаться от сотрудничества с российской авиакомпанией "Аэрофлот" из-за вторжения войск РФ в Украину.

Об этом решении сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

"В связи с событиями в Украине мы отозвали спонсорские права у "Аэрофлота".

Мы разделяем озабоченность наших фанатов по всему миру и выражаем сочувствие пострадавшим", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее "МЮ" отказался лететь российской авиакомпанией на матч Лиги чемпионов УЕФА против "Атлетико" Мадрид.

Добавим, что спонсорский контракт "Манчестер Юнайтед" с "Аэрофлотом" действовал девять лет. Сейчас английский клуб начал переговоры с другими авиакомпаниями, одной из которых является катарская Qatar Airways. Также уточняется, что начиная с 2017 года "Манчестер Юнайтед" должен получить от российской авиакомпании 40 млн фунтов.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за вторжения войск РФ в Украину УЕФА лишил Россию право принимать финал Лиги чемпионов, который должен был состояться в мае этого года. Кроме того, руководство Формулы-1 официльно объявило об отмене этапа Гран При Сочи, который также должен был состояться в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: