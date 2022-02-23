На матч Лиги чемпионов английский футбольный клуб полетел на Titan Airways, а не на "Аэрофлоте".

Английский "Манчестер Юнайтед" отказался от полета российской авиакомпанией "Аэрофлот" на матч Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

Об этом сообщил журналист ESPN Марк Огден.

Российская компания "Аэрофлот" является официальным партнером "Манчестер Юнайтед", но для полета в Мадрид на игру против "матрасников", британцы воспользовались услугами Titan Airways (чартерная авиакомпания Великобритании).

Отметим, что сотрудничество "Ман Юнайтед" и "Аэрофлота" не прекращалось. Скорее всего такое решение обусловлено свежим указом Владимира Путина признать террористические группировки "ЛДНР".

Поединок "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед" состоится 23 февраля в 22:00.

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