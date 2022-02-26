Шведская федерация призвала ФИФА отменить мартовские матчи плей-офф с участием России.

Сборная Швеции не будет играть со сборной России в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Об этом на своем официальном сайте заявила Федерация футбола Швеции.

Если России и Швеции придется играть друг с другом, шведская команда не примет участия в матче вне зависимости от места проведения встречи.

Кроме того, шведская федерация призвала ФИФА отменить мартовские матчи плей-офф с участием России.

"Трудно поверить, что ФИФА не удовлетворит наш запрос. Россия не может присоединиться, пока это безумие продолжается", – заявил президент шведской федерации Карл-Эрик Нильссон.

Федерация футбола Швеции уточняет в заявлении, что решение об отказе от потенциального матча с Россией принято по моральным причинам на фоне вторжения России в Украину и по соображениям безопасности – шведы не уверены в безопасности проведения игр с Россией, в том числе на нейтральном поле.

Ранее от игры со сборной России в стыках на ЧМ-2022 отказалась Польша.

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