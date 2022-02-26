Поляки не боятся потерпеть техническое поражение и хотят донести свою позицию до ФИФА.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что их сборная не собирается играть против России в стыковом матче отбора к ЧМ-2022.

"Конец словам, время действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение. Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА", - написал Кулеша у себя в Twitter.

Поединок запланирован на 24 марта. Швеция и Чехия проведут очный матч, чтобы сыграть с победителем пары Россия - Польша за право поехать на ЧМ-2022. Однако поляки не собираются лететь в Москву и вообще даже на нейтральной территории не хотят играть с русскими. Они готовы принять техническое поражение.

"Мы, игроки сборной Польши, совместно с Польским футбольным союзом решили, что мы не намерены играть в стыковом матче с Россией. Это непростое решение, но в жизни есть вещи поважнее футбола. Наши мысли с народом Украины и нашим другом по сборной Томашем Кендзерой, который все еще находится в Киеве со своей семьей", - сказал польский футболист Мэтти Кэш, представляющий английскую "Астон Виллу".

"С бандитами нечего играть", - написал президент Польши Анджей Дуда, который тоже такое решение поддержал.

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский тоже подтвердил эту информацию:

"Говорит ли наше заявление, что мы готовы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся".

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