Исполком МОК призывает все международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Беларуси.

Международный Олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Беларуси из-за вторжения в Украину войск РФ.

Данное заявление опубликовал официальный сайт МОК.

"Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Беларуси.

Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Беларуси", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МОК призвали все федерации не использовать государственную символику РФ и Беларуси на официальных соревнованиях.

"Исполком МОК призывает не вывешивать национальный флаг России или Беларуси и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях, которые еще не подпадают под соответствующие санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

В то же время Исполком МОК выражает полную поддержку Международному паралимпийскому комитету (МПК) в отношении предстоящих Паралимпийских зимних игр в Пекине в 2022 году", - заявили в МОК.

Также в МОК выразили поддержку Украине и гражданам, которые пострадали в следствии военной агрессии РФ.

"Исполком МОК выражает глубокую обеспокоенность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества в Украине и выражает полную солидарность. В нем отмечается, что специальная целевая группа МОК поддерживает контакт с Олимпийским сообществом в стране для координации гуманитарной помощи, где это возможно", - сказано в сообщении.

Добавим, в пятницу, 25 февраля, УЕФА принял решение лишить Россию права принимать финал Лиги чемпионов, а руководство Формулы-1 отменило этап Гран при Сочи. Кроме того, известный английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался от сотрудничества с российской авиакомпанией "Аэрофлот", а немецкий "Шальке-04" прекратил сотрудничество с компанией "Газпром".

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