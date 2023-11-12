Победу "Динамо" принесли голы Ваната и Караваева.

В воскресенье, 12 ноября, состоялся центральный поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Кривбасс" принимал "Динамо".

Игра проходила на стадионе "Горняк" в Кривом Роге и завершилась победой киевского клуба.

Подопечные Александра Шовковского открыли счет в дебюте первого тайма - на 8-й минуте отличился Владислав Ванат. На 12-й минуте "Кривбасс" остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил Даниил Бескоровойный. На 27-й минуте "бело-синие" удвоили свое преимущество - гол забил Александр Караваев.

Видео дня

"Кривбасс" - "Динамо" - 0:2

Голы: Ванат 8, Караваев 27

"Кривбасс": Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецков, Понедельник, Бизимана, Приходько (Рябов 18), Жан По (Кожушко 46), Илич, Кузык, Задерака (Вакулка 74)

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Шепелев (Андриевский 80), Бражко, Караваев (Малыш 90), Царенко (Буяльский 80), Бенито (Кабаев 46), Ванат (Супряга 80)

Удаление: Бескорованый 12

Отметим, что это был дебютный поединок для Александра Шовковского в роли главного тренера киевского "Динамо". На этой должности он сменил Мирчу Луческу, который покинул киевский клуб после поражения от "Шахтера" в прошлом туре УПЛ.

"Динамо" набрало 19 очков и поднялось на 8-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Кривбасс", в свою очередь, потерял лидерство. С 27 баллами команда Юрия Вернидуба опустилась на второе место.

В следующем туре чемпионата Украины "Кривбасс" сыграет против "Миная", "Динамо" встретится с львовским "Рухом".

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