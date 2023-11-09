Центральными матчами тура станут противостояния "Кривбасс" - "Динамо" и "Шахтер" - "Днепр-1".

С 10 по 12 ноября будут сыграны матчи 14-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Откроет тур поединок "Колоса" против "Миная". Игра состоится 10 ноября в Коваливке.

Центральными матчами тура станет противостояние "Кривбасса" и киевского "Динамо", а также дуэль "Шахтера" и "Днепра-1". Оба поединка состоятся в воскресенье, 12 ноября.

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Украинская Премьер-лига: расписание матчей 14-го тура

Пятница, 10 ноября

17:00 "Колос" - "Минай"

Субботу, 11 ноября

13:00 "Оболонь" - "Ворскла"

15:00 "Полесье" - "Металлист 1925"

17:00 "Александрия" - "Верес"

Воскресенье, 12 ноября

13:00 "Кривбасс" - "Динамо"

14:00 "Заря" - ЛНЗ

17:00 "Черноморец" - "Рух"

19:00 "Шахтер" - "Днепр-1"

Положение команд в турнирной таблице УПЛ перед 14-м туром

Лидирует в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги криворожский "Кривбасс". В активе команды Юрия Вернидуба 27 набранных очков. Столько же баллов у "Днепра-1", который поднялся на вторую строчку. На третьей позиции с 26 баллами идет "Полесье". Замыкает четверку донецкий "Шахтер", набравший 24 очка.

Киевское "Динамо" с 16 баллами занимает восьмое место.

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Заря" (13-е место, 10 очков), "Александрия" (14-е место, 10 очков), "Верес" (15-е место, 8 очков), "Минай" (16-е место, 6 очков).

Напомним, действущим чемпионом Украины является донецкий "Шахтер".

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