Чемпион Украины проведет игры группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве.

Руководство "Шахтера" приняло решение, где клуб будет играть свои домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

На своем официальном сайте донецкий клуб сообщил, что планирует проводить свои матчи еврокубков на Стадионе Войска Польского в Варшаве.

Этот стадион является домашней ареной польского клуба "Легия".

Отмечается, что "Шахтер" подписал договор аренды стадиона с варшавской "Легией" на матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Расписание поединков станет известно после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 25 августа.

Напомним, из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, украинские клубы не могут играть домашние матчи еврокубков на своих стадионах и поэтому ищут варианты за рубежом. Так, киевское "Динамо" объявило, что свои матчи квалификации ЛЧ будет играть в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Круля, а луганская "Заря" сыграет матчи Лиги конференций на стадионе "Арена-Люблин" в польском городе Люблин.

Ранее УНИАН сообщал, что итальянский специалист Роберто Де Дзерби и весь его тренерский штаб покинули "Шахтер". Новым наставником "горняков" был назначен хорватский специалист Игор Йовичевич.

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