Игор Йовичевич стал 35-м тренером в истории "Шахтера".

Хорватский специалист Игор Йовичевич назначен новым главным тренером донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

48-летний наставник подписал с "горняками" контракт сроком на два года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Отмечается, что Игор Йовичевич стал 35-м тренером в истории донецкого "Шахтера".

Ранее пост главного тренера "Шахтера" покинул 43-летний итальянец Роберто Де Дзерби, который возглавил "горняков" в мае 2021 года. Вместе с ним команда одержала победу в Суперкубке Украины.

Напомним, прошлый розыгрыш УПЛ был досрочно завершен из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. "Шахтер" занял первое место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Из-за войны "Шахтер" потерял практически всех своих легионеров и в новом сезоне будет вынужден делать ставку на украинских футболистов.

Старт нового сезона украинской Премьер-лиги назначен на 23 августа.

Игор Йовичевич: карьера

48-летний хорват Игор Йовичевич работал с "Днепром-1" с осени 2020 года.

В сезоне 2021/22 команда под его руководством занимала 3-е место, и хотя чемпионат не был окончен, "Днепр-1" получил право сыграть в квалификации Лиги Европы, гарантировав себе еврокубковую осень.

В Украине Йовичевич также работал с львовскими "Карпатами".

В качестве тренера хорват провел в чемпионате и Кубке Украины 92 матча - 37 побед, 18 ничьих и 37 поражений с разницей мячей 135-120.

Кроме того, хорват возглавлял словенский "Целе" и Динамо Загреб из Хорватии.

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