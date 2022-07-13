Луганский клуб будет играть на стадионе в Люблине.

Руководство "Зари" определилось, где клуб будет играть свои домашние матчи Лиги конференций УЕФА.

На своем официальном сайте луганский клуб сообщил, что планирует проводить свои матчи еврокубков на стадионе под названием "Арена-Люблин" в польском городе Люблин.

Это новое сооружение, открытое осенью 2014 года, которое вмещает 15 247 болельщиков. Он является домашней ареной для клуба "Мотор", который играет во Втором дивизионе чемпионата Польши.

"Заря" новый сезон еврокубков начнет 4 августа, когда сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Своего соперника луганчане узнают 18 июля.

Напомним, из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ против Украины, луганская "Заря" не может сыграть домашний матч квалификации Лиги конференций на своем поле.

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник покинул луганский клуб и перешел в полтавскую "Ворсклу". Новым наставником "Зари" был назначен известный нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

Вас также могут заинтересовать новости: