Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Виктор Коваленко может вернуться в донецкий "Шахтер".
По информации издания Il Giorno, украинский клуб хочет вернуть футболиста перед стартом в Лиге чемпионов.
"Шахтер" из-за войны лишился практически всех своих легионеров и опытный воспитанник "горняков" смог бы усилить состав команды.
Виктор перешел в "Аталанту" в феврале 2021 года, но не смог закрепиться в составе команды с Бергамо.
Минувший сезон украинский хавбек провел в составе "Специи". В 26 матчах минувшего чемпионата Италии Коваленко забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.
"Специя" хотела продлить аренду украинца, но "Аталанта" предпочитает полноценный трансфер. По мнению издания, хорошие отношения "Шахтера" и "Аталанты" могут способствовать соглашению.
Действующий контракт украинца с "Аталантой" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в 3 миллиона евро.
Виктор Коваленко: карьера
- Коваленко является воспитанником "Шахтера". За донецкий клуб хавбек сыграл 199 матчей, в которых отличился 32 забитыми голами и 12 ассистами.
- 1 февраля 2021 года Коваленко перешел в "Аталанту" за полгода до окончания контракта с "Шахтером". Футболист подписал полноценный контракт с итальянским клубом, который рассчитан на 4,5 года. "Аталанта" заплатила "Шахтеру" за футболиста 700 тысяч евро.
- Коваленко был вторым украинцем в "Аталанте" после Руслана Малиновского.
- В составе национальной сборной Украины Коваленко сыграл 32 матча.