Виктор Коваленко может вернуться в донецкий клуб.

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Виктор Коваленко может вернуться в донецкий "Шахтер".

По информации издания Il Giorno, украинский клуб хочет вернуть футболиста перед стартом в Лиге чемпионов.

"Шахтер" из-за войны лишился практически всех своих легионеров и опытный воспитанник "горняков" смог бы усилить состав команды.

Виктор перешел в "Аталанту" в феврале 2021 года, но не смог закрепиться в составе команды с Бергамо.

Минувший сезон украинский хавбек провел в составе "Специи". В 26 матчах минувшего чемпионата Италии Коваленко забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

"Специя" хотела продлить аренду украинца, но "Аталанта" предпочитает полноценный трансфер. По мнению издания, хорошие отношения "Шахтера" и "Аталанты" могут способствовать соглашению.

Действующий контракт украинца с "Аталантой" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в 3 миллиона евро.

Виктор Коваленко: карьера