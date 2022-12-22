Мадридский "Реал" готов сделать ставку на главную звезду сборной Франции.

Мадридский "Реал" попытается осуществить трансфер нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, "сливочные" планируют подписать 24-летнего француза летом 2023 года.

Отмечается, что контракт между Мбаппе и ПСЖ, заключенный до 2025 года на сумму 630 миллионов евро, не пугает президента "Реала" Флорентино Переса. "Сливочные" готовы платить Килиану аналогичные деньги.

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Общая сумма сделки по переходу Мбаппе в "Реал" может составить 1 миллиард евро. Она будет включать сумму самого трансфера, зарплату футболиста и бонусы.

Напомним, "Реал" пытался подписать Мбаппе летом 2022 года, но француз в последний момент решил продлить свое соглашение с ПСЖ и остался выступать в чемпионате Франции.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 20 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдав пять голевых передач.

На ЧМ-2022 Килиан Мбаппе со сборной Франции дошел до финала, где команда уступила Аргентине. 24-летний форвард отличился хет-триком в финале и стал лучшим бомбардиром мундиаля.

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