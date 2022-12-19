Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре.

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финальный поединок 22-го в истории чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины победила в серии пенальти Францию.

Главная звезда сборной Франции Килиан Мбаппе, который отличился хет-триком в финале, впервые отреагировал на поражение "синих" в игре с Аргентиной.

"Мы еще вернемся", - написал Мбаппе в своем Твиттере.

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Стоит отметить, что лично для Мбаппе ЧМ-2022 сложился довольно неплохо. 23-летний форвард забил восемь голов на турнире и стал лучшим бомбардиром мундиаля.

Добавим, что ЧМ в Катаре стал вторым мундиалем в карьере Мбаппе. На мировом первенстве 2018 года футболист вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.

В свои 23 года Килиан Мбаппе забил уже 12 голов на чемпионатах мира. Рекордсменом по этому показателю является легендарный экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе, на счету которого 16 голов на мундиалях.

Форвард ПСЖ вполне может превзойти достижение Клозе уже на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

В составе сборной Франции Килиан Мбаппе сыграл 66 матчей и забил 36 голов.

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