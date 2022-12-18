Лионель Месси со второй попытки выиграл чемпионат мира по футболу со сборной Аргентины.

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финальный поединок чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встречались национальные команды Аргентины и Франции.

Игра проходила на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле и завершилась триумфом сборной Аргентины.

Счет в игре открыл Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины реализовал пенальти на 23-й минуте игры, который заработал Анхель Ди Мария.

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На 36-й минуте встречи Аргентина убежала в контратаку и с передачи Мак Аллистера забил Анхель Ди Мария.

Во второй половине второго тайма сборная Франции полностью перевернула ход игры, совершив потрясающий камбэк и сравняв счет в поединке. Оба гола французов забил Килиан Мбаппе - на 80-й минуте с пенальти и на 82-й минуте с игры.

В экстра-таймах команды также обменялись голами: у Аргентины забил Месси, у Франции - Мбаппе. Команды определяли сильнейшего в серии пенальти, где сильнее оказались аргентинские футболисты.

Аргентина - Франция - 3:3

Голы: Месси, 23 пен, 109, Ди Мария, 36 - Мбаппе, 80 пен, 82, 118 пен

Аргентина: Мартинес, Тальяфико (Дибала, 120+2), Отаменди, Ромеро, Молина (Монтьель, 90), Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102), Альварес (Л. Мартинес, 102), Ди Мария (Акунья, 64), Месси

Франция: Льорис, Кунде (Дисаси, 120+1), Варан (Конате, 112), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Чуамени, Рабьо (Фофана, 95), Гризманн (Коман, 71, Дембеле (Тюрам, 41), Мбаппе, Жиру (Коло Муани, 41)

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Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Ранее аргентинцы выигрывали мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Рекордсменом по количеству побед на мундиалях является сборная Бразилии, которая выигрывала этот трофей пять раз. По четыре победы у сборных Германии и Италии. Французы становились чемпионами мира два раза - в 1998 и 2018 годах .

Также отметим, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сыграл свой 26 матч на чемпионатах мира.

Таким образом, капитан "альбиселесте" превзошел достижение Лотара Маттеуса. На счету легендарного немецкого футболиста 25 матчей на мундиалях за карьеру.

Добавим, что Лионель Месси в свои 35 лет в первые в карьере стал чемпионом мира по футболу. Аргентинец также выходил в финал ЧМ в 2014 году, однако тогда аргентинцы уступили национальной сборной Германии.

Напомним, в субботу, 17 декабря, был сыгран поединок за бронзовые медали чемпионата мира-2022, в котором сборная Хорватии победила национальную команду Марокко со счетом 2:1.