В субботу, 17 декабря, состоялся поединок за бронзовые награды чемпионата мира по футболу, в котором встречались национальные сборные Марокко и Хорватии.
Все голы были забиты в первом тайме. Матч выдался интенсивным и триумф празднуют хорваты. Со счетом 2:1 подопечные Златко Далича одержали победу.
Хорватия - Марокко - 2:1
Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 42 - Дари, 9
Хорватия: Ливакович – Шутало, Гвардиол, Станишич – Перишич, Модрич, Ковачич, Майер (Пашалич, 66), Оршич (Якич, 90+5) – Ливая (Петкович, 66), Крамарич (Влашич, 61)
Марокко: Буну – Аттият-Аллах, Эль Ямик (Амалла, 67), Дари (Банун, 64), Хакими – Амрабат, Эль-Ханнус (Унахи, 55), Сабири (Чейр, 46) – Буфаль (Зарури, 64), Эн-Несири, Зиеш
Видео обзор матча
Сборные Марокко и Хорватии уже встречались на этом чемпионате мира. На стадии группового этапа команды сыграли вничью - 0:0.
Напомним, что 18 декабря Аргентина и Франция поспорят за золотые медали ЧМ-2022.
Хорватия - Марокко: итоги матча
- Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал первым полевым футболистом в истории чемпионатов мира, который в 37-летнем возрасте провел 7 матчей в рамках одного турнира.
- Хорватская команда завоевала медали на втором подряд первенстве мира. На ЧМ-2018 подопечные Далича стали вторыми, уступив в финале Франции (2:4). Бронзу ЧМ-2018 завоевала Бельгия.
- На ЧМ-1998 хорваты также взяли бронзу, обыграв Нидерланды в поединке за третье место.