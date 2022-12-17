Все голы были забиты в первом тайме.

В субботу, 17 декабря, состоялся поединок за бронзовые награды чемпионата мира по футболу, в котором встречались национальные сборные Марокко и Хорватии.

Все голы были забиты в первом тайме. Матч выдался интенсивным и триумф празднуют хорваты. Со счетом 2:1 подопечные Златко Далича одержали победу.

Хорватия - Марокко - 2:1

Видео дня

Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 42 - Дари, 9

Хорватия: Ливакович – Шутало, Гвардиол, Станишич – Перишич, Модрич, Ковачич, Майер (Пашалич, 66), Оршич (Якич, 90+5) – Ливая (Петкович, 66), Крамарич (Влашич, 61)

Марокко: Буну – Аттият-Аллах, Эль Ямик (Амалла, 67), Дари (Банун, 64), Хакими – Амрабат, Эль-Ханнус (Унахи, 55), Сабири (Чейр, 46) – Буфаль (Зарури, 64), Эн-Несири, Зиеш

Видео обзор матча

Сборные Марокко и Хорватии уже встречались на этом чемпионате мира. На стадии группового этапа команды сыграли вничью - 0:0.

Напомним, что 18 декабря Аргентина и Франция поспорят за золотые медали ЧМ-2022.

Хорватия - Марокко: итоги матча