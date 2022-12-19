Сборная Аргентины в третий раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу.

В воскресенье, 18 декабря, в Катаре завершился 22-й в истории чемпионат мира по футболу.

Вашему вниманию итоги футбольного первенства планеты.

Победителем мундиаля в Катаре стала сборная Аргентины, которая в финальном поединке обыграла Францию в серии пенальти. Французы, в свою очередь, стали серебряными призерами.

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Бронзовые награды ЧМ-2022 выиграла национальная команда Хорватии, которая в матче за третье место победила Марокко.

Лучшим игроком чемпионата мира в Катаре был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Стоит отметить, что 35-летний форвард "альбиселесте" получил эту награду уже второй раз в своей карьере. Ранее ему вручили ее в 2014 году, когда Аргентина в финале проиграла Германии.

До Месси эту награду дважды не выигрывал ни один игрок.

Лучшим бомбардиром ЧМ-2022 стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. На счету нападающего 8 забитых голов на этом турнире.

Приз лучшему вратарю турнира достался голкиперу сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

Лучшим молодым футболистом ЧМ-2022 был признан полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес.

Также стоит отметить, что ЧМ-2022 стал самым зрелищным в истории. На этом мундиале было забито 172 гола. Как сообщает статистический портал Opta Sports, это рекордный показатель для первенств планеты.

Отмечается, что на чемпионатах мира 1998 и 2014 годов было забито по 171 голу.

Кроме того, на чемпионате мира в Катаре был установлен рекорд по количеству сыгранных серий пенальти. На этом турнире матчи доходили до серии пенальти пять раз - дважды в 1/8 финала (в матче между сборными Хорватии и Японии и встрече Марокко и Испании), дважды в четвертьфинале (встреча Аргентины и Нидерландов и матч Хорватия - Бразилия), и в финале турнира.

Добавим, что сборная Аргентины в третий раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Ранее главный трофей "альбиселесте" добывали в 1978-м и 1986-м. На счету сборной Франции две победы на мундиалях - в 1998 и 2018 годах.

Рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах по футболу является сборная Бразилии, которая выигрывала этот турнир пять раз.

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