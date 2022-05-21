Килиан Мбаппе останется в Париже.

Звезда "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе останется во французском клубе.

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в соцсетях.

По информации источника, Мбаппе отклонил предложение "Реала" и продлит контракт с ПСЖ, который истекает 30 июня 2022 года. Президент "сливочных" Флорентино Перес в разговоре с игроками своего клуба подтвердил, что 23-летний француз не переедет в Мадрид ближайшим летом.

Нападающий сборной Франции является самым дорогим футболистом планеты согласно оценкам авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость составляет 160 миллионов евро. Ранее УНИАН сообщал, что Эммануэль Макрон желает, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ. Политик и спортсмен поддерживают общение несмотря на насыщенный график главы государства.

Напомним, что трансферная бомба недавно состоялась, когда норвежец Эрлинг Холанд официально пополнил состав "Манчестер Сити".

Килиан Мбаппе: карьера