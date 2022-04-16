Президент Франции Эмануэль Макрон хочет, чтобы звезда "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе остался в парижском клубе.
Об этом сообщает RTL.
Контракт 23-летнего форварда с ПСЖ подходит к концу летом. Мбаппе имеет предложение от мадридского "Реала", которое является более выгодным в финансовом плане.
У Килиана хорошие отношения с Макроном, они постоянно общаются даже несмотря на напряженный график главы государства. Президент Франции в личных разговорах уговаривает нападающего не покидать ПСЖ.
Отметим, что недавно 52 французские спортсмены написали открытое письмо с призывом не поддерживать соперницу Макрона по второму туру выборов Марин Ле Пен. От Мбаппе сейчас ожидают, что он также выскажет свое мнение по этому поводу.
Килиан Мбаппе: новая звезда мирового футбола
- Мбаппе является воспитанником ФК "Монако". Дебютировал за "монегасков" Мбаппе в 2015 году. Сыграл за "Монако" 60 матчей и забил 27 голов и отдал 16 ассистов.
- В 2017 году Мбаппе перешел в ПСЖ. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро.
- В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 20 мячей и отдал 15 голевых передач.
- За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 54 матча и забил 26 голов. Он стал чемпионом мира в 2018 году на мундиале в России.
- Портал Transfermarkt считает Мбаппе самым дорогим футболистом планеты. Его цена составляет 160 млн евро. Ценник на Эрлинга Холанда - 150 млн евро.