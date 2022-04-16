У Килиана хорошие отношения с Макроном, они постоянно общаются даже несмотря на напряженный график главы государства.

Президент Франции Эмануэль Макрон хочет, чтобы звезда "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе остался в парижском клубе.

Об этом сообщает RTL.

Контракт 23-летнего форварда с ПСЖ подходит к концу летом. Мбаппе имеет предложение от мадридского "Реала", которое является более выгодным в финансовом плане.

У Килиана хорошие отношения с Макроном, они постоянно общаются даже несмотря на напряженный график главы государства. Президент Франции в личных разговорах уговаривает нападающего не покидать ПСЖ.

Отметим, что недавно 52 французские спортсмены написали открытое письмо с призывом не поддерживать соперницу Макрона по второму туру выборов Марин Ле Пен. От Мбаппе сейчас ожидают, что он также выскажет свое мнение по этому поводу.

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