Килиан Мбаппе / фото REUTERS

Президент Франции Эмануэль Макрон хочет, чтобы звезда "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе остался в парижском клубе.

Об этом сообщает RTL.

Контракт 23-летнего форварда с ПСЖ подходит к концу летом. Мбаппе имеет предложение от мадридского "Реала", которое является более выгодным в финансовом плане.

У Килиана хорошие отношения с Макроном, они постоянно общаются даже несмотря на напряженный график главы государства. Президент Франции в личных разговорах уговаривает нападающего не покидать ПСЖ.

Отметим, что недавно 52 французские спортсмены написали открытое письмо с призывом не поддерживать соперницу Макрона по второму туру выборов Марин Ле Пен. От Мбаппе сейчас ожидают, что он также выскажет свое мнение по этому поводу.

Килиан Мбаппе: новая звезда мирового футбола

  • Мбаппе является воспитанником ФК "Монако". Дебютировал за "монегасков" Мбаппе в 2015 году. Сыграл за "Монако" 60 матчей и забил 27 голов и отдал 16 ассистов.
  • В 2017 году Мбаппе перешел в ПСЖ. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. 
  • В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 20 мячей и отдал 15 голевых передач.
  • За национальную сборную Франции Мбаппе сыграл 54 матча и забил 26 голов. Он стал чемпионом мира в 2018 году на мундиале в России.
  • Портал Transfermarkt считает Мбаппе самым дорогим футболистом планеты. Его цена составляет 160 млн евро. Ценник на Эрлинга Холанда - 150 млн евро.