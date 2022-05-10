Эрлинг Холанд продолжит свою карьеру на Туманном Альбионе.

"Манчестер Сити" официально сообщил о том, что достиг соглашения с "Боруссией" Дортмунд по трансферу Эрлинга Холанда.

Норвежский форвард станет игроком чемпионов Англии с 1 июля 2022 года. Ранее в СМИ была информация о том, что "горожане" воспользовались клаузулой в контракте Холанда и выкупили 21-летнего нападающего за сумму примерно в 70 миллионов евро.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро. Ценник больше висит лишь на Килиане Мбаппе - 160 млн евро.

Заметим, что отец Эрлинга, Альф-Инге Холанд, тоже был профессиональным футболистом и защищал цвета "Манчестер Сити" с 2000 по 2003 год.

Эрлинг Холанд: карьера суперзвезды