"Манчестер Сити" официально сообщил о том, что достиг соглашения с "Боруссией" Дортмунд по трансферу Эрлинга Холанда.
Норвежский форвард станет игроком чемпионов Англии с 1 июля 2022 года. Ранее в СМИ была информация о том, что "горожане" воспользовались клаузулой в контракте Холанда и выкупили 21-летнего нападающего за сумму примерно в 70 миллионов евро.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро. Ценник больше висит лишь на Килиане Мбаппе - 160 млн евро.
Заметим, что отец Эрлинга, Альф-Инге Холанд, тоже был профессиональным футболистом и защищал цвета "Манчестер Сити" с 2000 по 2003 год.
Эрлинг Холанд: карьера суперзвезды
В декабре 2019 года Холанд перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга" и дебютировал за дортмундский клуб, забив три гола за 23 минуты.
30 мая 2019 года Холанд забил 9 голов за молодежную сборную Норвегии в матче ЧМ против Гондураса.
Первые сто голов в карьере Холанд забил быстрее, чем Криштиану Роналду и Лео Месси.
В апреле этого года Холанд установил еще один крутой рекорд Бундеслиги: никто быстрее его не достигал отметки в 58 забитых голов в турнире. Норвежцу понадобилось всего 63 матча для этого.
В текущем сезоне Бундеслиги на счету Эрлинга 21 гол и 7 ассистов в 23 матчах.