Португалия остановилась на стадии 1/4 финала в Катаре.

Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Фернанду Сантушом.

68-летний португалец тренировал родную сборную с сентября 2014 года. Под его руководством команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций сезона 2018/2019. Сантуш - тренер, у которого больше всего матчей и побед со сборной Португалии.

На ЧМ-2022 Португалия вылетела от Марокко (0:1) в четвертьфинале.

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На стадии 1/8 финала Португалия разгромила Швейцарию со счетом 6:1, а на групповом этапе подопечные Сантуша финишировали первыми в одном квартете с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.

Напомним, 18 декабря в финале ЧМ-2022 сборные Аргентины и Франции определят обладателя трофея.

Отставки тренеров после ЧМ-2022

Сборная Испании объявила об уходе Луиса Энрике. Бразилия и Бельгия тоже остались без главных тренеров по итогам турнира.

Нидерландская сборная провела рокировку, заменив Луи ван Гала на Роналда Кумана.

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