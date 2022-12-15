Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Фернанду Сантушом.
68-летний португалец тренировал родную сборную с сентября 2014 года. Под его руководством команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций сезона 2018/2019. Сантуш - тренер, у которого больше всего матчей и побед со сборной Португалии.
На ЧМ-2022 Португалия вылетела от Марокко (0:1) в четвертьфинале.
На стадии 1/8 финала Португалия разгромила Швейцарию со счетом 6:1, а на групповом этапе подопечные Сантуша финишировали первыми в одном квартете с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.
Напомним, 18 декабря в финале ЧМ-2022 сборные Аргентины и Франции определят обладателя трофея.
Отставки тренеров после ЧМ-2022
Сборная Испании объявила об уходе Луиса Энрике. Бразилия и Бельгия тоже остались без главных тренеров по итогам турнира.
Нидерландская сборная провела рокировку, заменив Луи ван Гала на Роналда Кумана.