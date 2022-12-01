Сборная Бельгии сенсационно не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.

Испанский тренер Роберто Мартинес покинул пост главного тренера национальной сборной Бельгии после провального выступления команды на ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре.

"Красные дьяволы" накануне сыграли поединок заключительного тура группового этапа ЧМ против сборной Хорватии (0:0). Этого результата бельгийцам не хватило, чтобы пробиться в 1/8 финала мундиаля.

На пресс-конференции после игры с Хорватией Роберто Мартинес сообщил, что этот поединок был последним для него в качестве наставника сборной Бельгии.

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"Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и штабом. Я собирался уйти в любом случае, даже если бы мы стали чемпионами мира. Я принял решение перед ЧМ-2022", - приводит слова Мартинеса Het Laatste Nieuws.

Отметим, что сборная Бельгии полностью провалилась на этом чемпионате мира. "Красные дьяволы" заняли лишь третье место в группе F, где их соперниками были Марокко, Хорватия и Канада.

В первом туре ЧМ-2022 Бельгия обыграла Канаду (1:0), затем во втором сенсационно проиграла сборной Марокко (0:2) и в заключительном туре расписала мировую с Хорватией (0:0).

Таким образом, из группы F в 1/8 финала ЧМ-2022 вышли сборные Марокко (7 очков) и Хорватии (5 очков).

Роберто Мартинес занимал пост главного тренера сборной Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером ЧМ-2018 и дошла до 1/4 финала Евро-2020.

Добавим, что это уже третья тренерская отставка по итогам этого чемпионата мира. Ранее были уволены наставники сборных Мексики и Ирана - Херардо Мартино и Карлуш Кейруш соответственно.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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