Тите был наставником национальной сборной Бразилии с 2016 года.

В пятницу, 9 декабря, в рамках 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу сборная Бразилии, которая считалась главным фаворитом катарского мундиаля, сенсационно проиграла Хорватии и покинула турнир.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер "селесао" Тите сообщил, что покидает свой пост.

"Как я уже сказал, мой цикл подошел к концу. Я уже давно говорил об этом. Я не собираюсь менять свое решение", - заявил Тите.

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Напомним, что еще до старта ЧМ-2022 Тите говорил, что мундиаль в Катаре станет его прощальным турниром. Контракт 61-летнего специалиста с бразильской федерацией формально завершится 31 декабря этого года.

Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году, сменив на этом посту Дунгу.

Вместе с ним "селесао" доходили до четвертьфинала ЧМ-2018, где их остановила Бельгия. В 2019 году Бразилия под руководством Тите стала победителем Копа Америка.

Поединок 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия - Бразилия завершился победой европейской сборной в серии послематчевых пенальти. В полуфинале турнира хорваты сыграют против сборной Аргентины, которая также в серии пенальти одолела Нидерланды.

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