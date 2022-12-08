Суперкомпьютер FiveThirtyEight сделал прогноз на матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу, а также назвал наиболее вероятного победителя мундиаля в Катаре.
В основе своих предсказаний компьютер использует Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.
Согласно данным программы, Бразилия победит Хорватию, шансы команд оцениваются - 77% на 23%. Шансы сборных Англии и Франции практически равны, но все же победят англичане - 52% против 48%.
Относительно равной выглядит и пара Нидерланды - Аргентина: 58% на 42% в пользу латиноамериканцев.
В паре Португалия - Марокко FiveThirtyEight видит явное превосходство европейской команды - 68% на выход в полуфинал, против 32% у представителя Африки.
Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2022
9 декабря
- 17:00 Хорватия - Бразилия
- 21:00 Нидерланды - Аргентина
10 декабря
- 17:00 Марокко - Португалия
- 21:00 Англия - Франция
Также FiveThirtyEight оценил шансы команд на победу в турнире. В целом на данный момент машина отдает больше шансов на победу на ЧМ-2022 сборной Бразилии. Второе место она прогнозирует Португалии, третье - Англии, а четвертое - Аргентине.
Стоит отметить, что почти все прогнозы суперкомпьютера FiveThirtyEight относительно выхода в 1/4 финала ЧМ-2022 сбылись. Компьютер правильно угадал 7 из 8 матчей и не сумел предусмотреть только один результат - поражение в серии пенальти сборной Испании от Марокко.
Напомним, действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.