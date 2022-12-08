Главным фаворитом на победу на мундиале в Катаре считается сборная Бразилии.

Суперкомпьютер FiveThirtyEight сделал прогноз на матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу, а также назвал наиболее вероятного победителя мундиаля в Катаре.

В основе своих предсказаний компьютер использует Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

Согласно данным программы, Бразилия победит Хорватию, шансы команд оцениваются - 77% на 23%. Шансы сборных Англии и Франции практически равны, но все же победят англичане - 52% против 48%.

Видео дня

Относительно равной выглядит и пара Нидерланды - Аргентина: 58% на 42% в пользу латиноамериканцев.

В паре Португалия - Марокко FiveThirtyEight видит явное превосходство европейской команды - 68% на выход в полуфинал, против 32% у представителя Африки.

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2022

9 декабря

17:00 Хорватия - Бразилия

21:00 Нидерланды - Аргентина

10 декабря

17:00 Марокко - Португалия

21:00 Англия - Франция

Также FiveThirtyEight оценил шансы команд на победу в турнире. В целом на данный момент машина отдает больше шансов на победу на ЧМ-2022 сборной Бразилии. Второе место она прогнозирует Португалии, третье - Англии, а четвертое - Аргентине.

Стоит отметить, что почти все прогнозы суперкомпьютера FiveThirtyEight относительно выхода в 1/4 финала ЧМ-2022 сбылись. Компьютер правильно угадал 7 из 8 матчей и не сумел предусмотреть только один результат - поражение в серии пенальти сборной Испании от Марокко.

Напомним, действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

Вас также могут заинтересовать новости: